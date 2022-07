Ivana Nadal impactó a todos al revelar detalles de su dura infancia

Ivana Nadal fue una de las invitadas a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. La influencer sorprendió al contar detalles de su dura infancia.

"Yo tengo una figura paterna muy fuerte. Cuando era muy pequeña, al poco tiempo de haber nacido, mi vieja decidió alejarse un tiempo, entonces la figura de mi papá fue lo más fuerte que tuve. Lo que pasaba era que mi viejo laburaba las 24 horas en la peluquería", comenzó revelando.

"Y bueno, sucedió que al final me terminé un poco criando con mis abuelas los primeros años. Él trabajaba mucho en la peluquería. Mi viejo estaba, pero la presencia de mis abuelas siempre fue muy fuerte y estuvo muy marcada. Pero papá decía cosas como ‘no la bañes, la baño yo’. Así que compartimos mucho esos momentos", recordó emocionada.

"Mi mamá tuvo problemas con las drogas. Dijo ‘estoy mambeanda’ y se alejó y se lo agradezco. Después volvió y viví un tiempo con ella", sumó Nadal.

En ese sentido, nuevamente valoró la actitud de su padre. "Mi papá aceptó que vuelva, porque es entender que es una adicción, una enfermedad. No sé cómo él lo transitará internamente, pero nunca me puso a mi mamá en contra o me prohibió verla. Viví con mi vieja y después volví con mi papá y hasta que me fui a vivir sola estuve con él", remarcó.

Ivana Nadal.

Finalmente, Nadal indicó también que su mamá ya salió de la cárcel, donde estuvo durante un año y medio por estafa. "Firmó unos cheques que eran una estafa. Ya salió. Estuvo un año y medio. Leyó un montón, escribió, conectó con ella. Se encontró un poco también. Creo que a veces creamos una personalidad inconsciente a partir de la vida y de la crianza. Fue un proceso de despertar muy grande para mi mamá. Fue lindo poder acompañarla", destacó.