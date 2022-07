Cruda devolución de Ricardo Montaner a dos participantes de La Voz Argentina: "Desfiguraron toda la..."

En la etapa en curso de La Voz Argentina en la que dos participantes de cada equipo participan de una batalla para asegurar su permanencia en el certamen, Ricardo Montaner le hizo una cruda devolución a dos jóvenes de su team que interpretaron una canción romántica cuyo resultado no fue de su agrado.

Olvia Cuan y Nuria Dutour, de 19 y 31 años respectivamente, hizieron una versión de “Imagíname sin ti”, de Luis Fonzi. Tras su performance, tanto Mau y Ricky como Soledad Pastorutti, tuvieron palabras elogiosas hacia las concursantes. En tanto que Lali Espósito advirtió que el nerviosismo de ambas les jugó en contra.

Cuando llegó el turno de Ricardo Montaner, el legendario cantante arremetió con dureza: “Yo tengo varias cosas que decir. Nosotros tenemos que ser muy sinceros con nuestros equipos porque sino uno pierde credibilidad, por así decirlo. Yo no estoy conforme con la batalla para nada”.

Luego Montaner fue por más en su cruda devolución hacia las participantes de La Voz Argentina y disparo: “Desfiguraron toda la melodía original de la canción. Si yo fuera el autor de esta canción, estaría enojado. Hubo mucha inseguridad, quizás de una, un poco más de la otra”.

Cerca de dar su veredicto final, Ricardo Montaner anticipó: “En este momento voy a tomar la decisión basándome en la batalla por un lado, pero basándome en el futuro a partir de que podamos corregir un poco el rumbo. Si yo tomo en cuenta la batalla como tal, tendría que elegir solo a la que salió salió mejor parada”.

Finalmente, el cantante elgió a Olivia para pasar a los “knock outs”. En tanto que tras su decisión sobre quién seguirá en la próxima fase en La Voz Argentina, Montaner explicó: “Con Palito hablábamos fuera de la grabación sobre ustedes. Yo en el ensayo tuve otra percepción a lo que me sucedió hoy. Elegí en base a lo que siento que puede pasar con el equipo en un futuro. Siento que no estuve conforme, no estuve feliz con el resultado de la batalla. Me quedé con Olivia, pienso que tiene mucho futuro y que podemos arreglar las pequeñas cosas que no estuvieron bien”.