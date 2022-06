Ricardo Montaner destruyó a un participante de La Voz Argentina que fue discriminado en el casting

Si bien La Voz Argentina (Telefe) se caracteriza por tener un tono amable con los participantes que desfilan por el escenario intentando hacerse unlugar en el certamen, Ricardo Montaner suele ser el integrante del jurado más filoso a la hora de dar sus devoluciones que en algunos casos resultan lapidarias. Tal fue el caso de la situación que vivió un hombre de 45 años, que tras haberse sentido discriminado en la etapa de casting del reality, luego atravesó una dura crítica del legendario cantante.

Desde Rosario y con 45 años, Gustavo Churrarín contó que trabaja como plomero y gasista, pero que su verdadera pasión es el canto. “Tengo que apaciguar un poco la bohemia porque hay que ser responsable y yo tengo una familia y hay que ir adelante con eso”, reconoció en la previa de su presentación ante el jurado de La Voz Argentina.

Churrarín se anotó en el casting del programa por pedido de su hija de 6 años y confesó que mientras esperaba para audicionar escuchó que otro aspirante decía: “¿Esta es La Voz de los abuelos?”.

El rosarino estuvo a punto de abandonar la idea de participar, pero finalmente se quedó hasta cumplir con su objetivo. “Y dije: Me parece que me tengo que ir. Pero después empezaron a cantar un chico y una chica y me quedé mirándolos, tomando unos mates. Hasta que vinieron unas chicas y nos dijeron que teníamos que hacer la fila para entrar, y entré”, detalló.

Para su presentación ante el equipo de coach de La Voz Argentina eligió la canción “Se nos rompió el amor”, de Manuel Alejandro. Más allá de su interpretación correcta, ningún jurado giró su silla. Mientras la Sole aseguró que Gustavo tiene una buena voz, Ricardo Montaner optó por una áspera evaluación de su performance.

“Te tengo que decir algo... Esa canción, que cantaba Rocío Jurado, lo hacía desde el desgarro mismo. Tienes una voz bonita, pero no creíste para nada en lo que estabas cantando. No te metiste en eso. Cantas melódicamente correcto, pero tienes que meterte en la historia. Creerte esa vaina”, interpeló Ricardo Montaner al desaprobado concursante.