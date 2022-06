Lo desaprobaron en La Voz Argentina y su madre no ocultó su indignación

Mientras La Voz Argentina avanza sobre sus audiciones a ciegas en las que los cuatro integrantes del jurado buscan rescatar a los mejores particiantes para sus equipos, algunos van quedando en el camino y deben resignarse a esperar otra oportunidad. Este jueves, un joven rosarino interpretó una legendaria balada, pero ningún coach giró su silla y la madre del concursante no ocultó su indignación.

Agutín Reyna decidió interpretar una versión del clásico de Whitney Houston I Will Always Love You, pero más allá de que los integrantes del jurado de La Voz Argentina destacaron su afinación, criticaron que haya cantado en un permanente falsete.

"No me hallo teniendo en mi equipo a un intérprete que solo hace falsete y no me muestra su otra parte, pero eres afinadísimo. Hubiese sido mejor que elijas una canción que muestre todo el espectro", deslizó filoso Ricardo Montaner.

Luego, cuando los integrantes del jurado de La Voz Argentina le pidieron a Reyna que cante otra canción sin apelar al falsete, el joven eligió el bolero Sabor a mí. Entonces Montaner remarcó: "El falsete es un recurso al que se va y luego se regresa a la voz natural".

Por su parte, Soledad Pastorutti admitió que más allá de que le gustó la voz del participante le faltó algo para llegar a girar su silla. Mientras que según Lali Espósito a Agustín "le faltó garra".

Tras las devoluciones, el joven se retiró del escenario tranquilo y agradeció las devoluciones. Sin embargo, al llegar al sector detrás de escena en el que estaba su madre, la señora se quejó delante de cámaras: "Vos estuviste espectacular. Se lo perdieron".