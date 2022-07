Caramelito Carrizo sufrió un accidente doméstico ¿Cómo está?

Los accidentes domésticos pueden ser a veces muy peligrosos, pero pueden también terminar siendo una anécdota para contar a futuro. Esto fue lo que le pasó a Cecilia Carrizo.

Caramelito dijo presente el pasado jueves en la presentación de la obra Network en el Teatro Coliseo, una obra adaptada por Juan José Campanella, y la cual protagoniza Florencia Peña junto a Coco Silly, además de estar acompañado de un grandísimo elenco como Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago.

En esa premier, la panelista del programa A la tarde que se emite por América, brindó una entrevista contando su actualidad en el ciclo, sus próximos proyectos, pero hubo una particularidad que llamó la atención de varios: un yeso.

El mismo parecía tener varios días y estaba cubriendo su brazo derecho. Ante la consulta de la periodista sobre qué le había sucedido, Caramelito lo recordó con alguna sonrisa, aunque remarcando que fue peligroso.

"La verdad es que fue una torpeza total pero tengo para dos semanas con el brazo inmovilizado porque me quebré el cuarto metacarpiano" aseguró la panelista entre algunas risas.

Sin perder la sonrisa, Carrizo continuó con su relato del hecho: "Estaba en el auto, de pronto vi que se me empezó a deslizar para abajo porque estaba en pendiente y, para evitar chocar, maniobré rápido para evitar y caí sobre la palanca de cambio. Así me quebré y aquí estoy, como me ven".

Si bien no es algo para alarmarse, el accidente podría haber sido algo peor, o traer mayores consecuencias. Caramelito confirmó no estar dolorida aunque si muy molesta por no poder movilizarse de la forma habitual que lo hace.

Para cerrar, Cecilia opinó del cruce entre Ventura, su compañero en A la tarde, y Rial. Son dos personas mediáticas, adultas, que están acostumbradas a resolver sus problemas en los medios. Pero yo sólo puedo decir que Luis es un excelente compañero de trabajo y que el clima en América es de lo más cordial”, comentó.