Caramelito Carrizo rompió en llanto al hablar sobre la muerte de su hermano

Este lunes, Caramelito Carrizo volvió a ocupar su lugar en el panel del programa A la tarde (América), y en la apertura de la emisión, la artista recordó a su fallecido hermano con sentidas palabras hasta romper en llanto con una declaración sobre el último momento de vida del músico.

Recordemos que el reconocido baterista Martín Carrizo falleció tras luchar bastante tiempo contra una Esclerosis Laterial Amiotrófica (ELA). Tras ser presentada por la conductora Karina Mazzocco, Caramelito se sinceró: "Desde la mañana estoy concentrada porque quiero estar tranquila, porque no quiero echar un manto de tristeza en este programa que es amor, que es alegría, que es color, que es buena onda”.

Luego, la panelista agregó: “Simplemente quero agradecerles estos años de amor, de amor puro, de compañía para Martín. Muchas gracias porque pasaron un montón de cosas que uno no entiende por qué pasaron. Incluso yo me las preguntaba prácticamente cada noche”.

Además, Caramelito Carrizo hizo referencia al duro tratamiento experimental al que se sometió su hermano en los Estados Unidos. “Él tuvo la esperanza de hacerlo y con toda su fe, fue. Se quedó un año entero allí gracias a la ayuda de tanta gente. Era muy costoso. ¿Por qué fuimos a Estados Unidos? ¿Por qué atravesó tanto sacrificio?”. “Él soñaba con volver a la Argentina y contarles a todos que funcionaba y que todas las personas que atravesaban esa enfermedad también pudieran hacerlo, y luchar para que se pudiera hacer acá”, expresó visiblemente emocionada.

Al avanzar sobre su confesión, Caramelito se quebró en lágrimas al decir: “Martín ya partió. Martín está en paz, como se merece. Martín me dejó un legado inconmensurable. Martín me enseñó a vivir. Me enseñó a morir. Lo vi morir. Estaba al lado de él cuando se fue. Me regaló su última mirada y yo le regalé la mía. Es una emoción muy fuerte".

A la hora de homenajear a su hermano, Caramelito Carrizo destacó: “Él me enseñó a vivir porque él era mi hermano mayor. Era sonrisas, amor, energía, buena onda, exigencia en el trabajo. Yo lo cinco discos que grabé, los grabé con él. Cada una de esas canciones me las hizo grabar mil veces. Eran las 3 de la mañana y me decía ´Hacelo de nuevo. Lo podés hacer mejor´. Ese legado de trabajo, de lucha, de excelencia, de amor, de risas… Todo eso nos deja. Y esa última mirada me la regaló también”.

Finalmente, sobre cómo fueron los últimos momentos de vida de Martín, Caramelito Carrizó detalló: “Eran las 4 de la mañana, yo estaba en el sanatorio con él, en la guardia. Esa última mirada, cuando él ya dejaba de respirar. Y me cerraron la puerta, y yo me fui caminando por ese sanatorio vacío y miraba así -para arriba- y decía ´Andate, andate. Agarrá tu bici y andate. Ya está, mi amor, ya está. Una enfermedad que te limita tanto, y te lleva al extremo desconocido para cualquier ser humano es la prueba máxima de la dignidad y de la integridad que puede tener una persona. Porque él con esa limitación y esa enfermedad te aseguro que hasta su último suspiro me enseñó a ser una persona digna”.