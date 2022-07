Las increíbles fotos de Luciana Salazar en Italia a “pasos” de donde se casó Redrado

Luciana Salazar sabe meter el dedo en la llaga. Después de mucho tiempo en silencio, la rubia decidió ir con todo contra Martín Redrado, su ex pareja, a días de que se produzca su casamiento con Lulu Sanguinetti, en Italia.

Ahora, que se terminó la súper boda de tres días, Luli Pop se decidió a mostrar un hermoso álbum de fotos de sus días a pocos kilómetros de donde Redrado junto a sus 120 personas favoritas a orillas del Lago de Como, en Italia, donde Wanda Nara dice tener una casa de campo.

La rubia hizo de las suyas, claro, y dejó a Matilda a cargo de su hermana en España. “Faltan poquitos días para verte, mi amor”, escribió en sus redes sociales, desde la Costa Amalfitana, donde tuvo la suerte de recorrer Capri, Positano, Amalfi y Sorrento.

En las últimas horas, Luciana hizo declaraciones muy fuertes contra Martín Redrado, a quien lo denunció por incumplir el arreglo que tenían por Matilda: “Ella siempre fue un proyecto de los dos. Yo mentí todo este tiempo por pedido de Martín, y eso lo sabe todo el mundo”, informó al mismo momento que se peleó con dos periodistas.

“Durante el año en el que Matilda se estaba gestando, nosotros nos separamos ficticiamente públicamente. Nosotros seguimos todo ese año juntos", aseguró la rubia, que se peleó feo con Flor de la Ve.

Cuando le preguntaron por el momento que eligió para estar en la misma zona que la boda de su ex, ella respondió: "Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida pero me gustaría que me permita a mi hacer la mía en paz".

"Tenía planeado este viaje hace meses, vine a visitar amigos, recorrer Europa (como ya conté) y encontrarme con mi hija que está en Ibiza con mi familia. Ese es mi único plan: disfrutar de estas vacaciones soñadas", continuó explicando.

"Pero, claro, cuando me entero que estoy prohibida en muchos medios y noto que periodistas serios de economía no le preguntan por el embargo que dictó la JusticIa, me indigno. Martín Redrado fue presidente del Banco Central.... !¿Nadie le pregunta porqué lo embargaron?!", concluye con firmeza.