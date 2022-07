Contundente revelación de Luciana Salazar tras la boda de Martín Redrado: "Matilda siempre fue..."

Este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece), Luciana Salazar hizo una contundente revelación tras la boda de Martín Redrado. La actriz hizo una rotunda confesión sobre su hija Matilda y la relación de la niña con el economista.

De manera coincidente, Luciana Salazar se encuentra de vacaciones en Italia, el mismo país donde en estos días Martín Redrado se casó con Lulú Sanguinetti. “Lo mío no es una fantochada, el tema está en la Justicia y hay una menor en el medio. Estamos hablando de un expresidente del Banco Central, de un funcionario público. No es que estamos en pleno pleito judicial para ver el monto de una cuota alimentaria, la cuota ya está estipulada y él la cortó en febrero cuando yo no quise acceder a lo que él me pedía”, expresó indignada Salazar sin entrar en detalles sobre el supuesto pedido de Redrado.

Acto seguido, la actriz sentenció: “No escucho a nadie que diga ‘Redrado miente’. Los periodistas hicieron una carnicería conmigo. Con quien tendrían que ser más críticos es con él, que fue funcionario público. Estamos hablando de una persona que se muestra como ‘El Gran Gatbsy’ y después no paga una cuota alimentaria fijada por él, no estamos hablando de un hombre que no es solvente”.

Por enésima vez, Luciana Salazar aclaró que si bien Martín Redrado no es el padre biológico de Matilda “tiene los mismos deberes de un padre”. “No es solamente el pago del colegio, que me llamaron que hacía meses que no se pagaba. Me enteré por el colegio, es un papelón. En agosto se van a cumplir siete meses que él no paga la cuota alimentaria fijada por escribano público. Él puso escrituras como garantía por si a él le pasaba algo, para que yo no tenga problema con sus herederos”, detalló.

En el momento más álgido de la entrevista, Luciana Salazar reveló: “Matilda siempre fue un proyecto de los dos, de Martín Redrado y de Luciana Salazar. Pasaron cosas en el medio. Durante el año que Matilda se estaba gestando nosotros nos separamos ficticiamente, pero seguíamos juntos. Cuando las cámaras nos agarraban juntos, yo tenía que salir a desmentir y decir que era porque teníamos buena relación o me estaba ayudando con el tema de Matilda, pero era mentira. Era porque nosotros seguíamos en relación”.

Finalmente, la entrevistada disparó contra Redrado al asegurar: “Él no habla, pero hace por atrás. Yo soy más franca y voy para adelante. Lo mío es más honesto. Estoy luchando por los derechos de mi hija y ahora se está metiendo con mi trabajo. Yo nunca pensé en mi vida que Martín Redrado se iba a meter con mi hija. Hasta que hoy me demostró lo contrario, ya puedo esperar cualquier cosa de esta persona”.