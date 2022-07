El cruce a los gritos entre Luciana Salazar con dos periodistas por Martín Redrado

En comunicación con Socios del Espectáculo (El Trece), Luciana Salazar hizo un descargo sobre su indignación con Martín Redrado, por la supuesta falta de cumplimiento de un compromiso económico que él habría pactado con ella.

Cuando Mariana Brey le preguntó a la entrevistada qué pasó con las cuotas impagas del colegio de Matilda, Luciana Salazar estalló: "No es solamente el pago del colegio, Mariana, estás equivocada es una cuota alimentaria que abarca muchas cosas".

Entonces la periodista intentó calmar a la actriz diciendo: "Te estoy preguntando, Luciana, no tengas el ánimo... Te estoy preguntando con toda la buena voluntad". Entonces Luciana explicó indignada: "Es un papelón que me llamaran a mí del colegio, soy muy respetuosa con los pagos. Yo pensé que lo estaban pagando como se pagaba siempre. Fue un papelón. Sigue impago el colegio, en agosto se van a cumplir siete meses de que él no paga la cuota alimentaria, firmada por él ante un escribano público y hasta poniendo en garantías de él, que hoy están embargadas, para que el día de mañana si a él le pasaba algo, Dios quiera que no, si pasa algo y hay una sucesión que yo no tengo problema con los herederos".

Poco después, Luciana Salazar arremetió contra Martín Redrado: "Todo eso tiene que ver con algo que yo oculté todo este tiempo o mentí por él, fue uno de los pedidos de él, yo se lo acepté en su momento y me lo callé hasta el día de hoy. Yo mentí por él, por pedido de Martín.... Matilda siempre fue un proyecto de los dos, pasaron cosas en el medio pero siempre fue el proyecto. Durante el año que Matilda se estaba gestando, nosotros nos separamos ficticiamente públicamente. Nosotros estuvimos todo ese año juntos, cuando nos agarraban las cámaras y yo tenía que salir a desmentir, a decir que teníamos buena relación porque me estaba ayudando con lo de Matilda, era mentira, era porque nosotros seguíamos en relación".

Un nuevo frente de batalla se dio cuando Karina Iavícoli interpeló: "¿Vos aceptaste todo eso por dinero?". A lo que Luciana Salazar respondió furiosa: "¿Por dinero, Karina? Es una pregunta muy malintencionada. Tenía una hija en el medio, estaba viviendo lo más deseado de mi vida, porque yo no quería casarme, lo saben todos"

En ese momento, Marina Brey le recriminó a la entrevistada que siempre termine enojándose con la prensa. "Sos una persona muy difícil de entrevistar, porque cuando te vamos a preguntar te sentís atacada, no se te puede hacer una sola pregunta porque hay demasiada susceptibilidad de tu parte. La oportunidad para hablar no es para hacer un monólogo...", interpeló la panelista.

Enojada, la ex de Martín Redrado increpó: "No, Mariana... Fuiste la primera que pusiste en duda que yo tenía algo firmado con Martín". A lo que Brey retrucó: "Yo puedo poner en duda lo que quiera porque mi trabajo se trabaja de eso, de escuchar a todas las partes y hacer la conclusión que yo quiera".

La actriz no se quedó callada y disparó: "Mirás solo la parte que te conviene, nunca te ponés del lado a la mujer, sos una persona que se le conoce por no ponerse del lado de la mujer. No fuiste sorora con Pampita, a Barby Franco la vivís atacando... Tenés muchos problemas Mariana". En tanto que Brey le devolvió: "Vos no sos sorora con la mujer de Redrado en todo caso, estás dando vuelta".

Poco más tarde, Iavícoli redobló la apuesta al recordarle a Luciana Salazar que Martín Redrado no la menciona en entrevistas ni en las redes sociales. "Él nunca habla de vos, la que hablas sos vos". Entones, Luli argumentó: "Él no habla pero hace por atrás. El castigo de él no es decirlo en cámara, es por atrás. Lo mío es más honesto. Estoy luchando por los derechos de mi hija y encima se está metiendo con mi trabajo".

Finalmente, Mariana Brey cuestionó: "¿Por qué deberíamos creerte, Luciana? Cuando vos asumiste que fuiste cómplice de una mentira". A lo que Luciana Salazar contestó en un fuerte tono: "Porque yo muestro papeles, andá a la Justicia, Mariana. Si tantas dudas tenés y sos una buena periodista, tomate el trabajo de ir a la Justicia. Vos querés creer lo que quieras, no querés creer la realidad. No me interesa cambiarte la opinión, es muy difícil".