El fuerte descargo de Flor de la V contra Luciana Salazar

Luciana Salazar expresó su malestar contra Intrusos (América TV) luego que en el programa hablaran del casamiento de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti en Italia. Según la modelo, el programa la tiene "censurada" y no hablan de la "verdadera" noticia: el embargo de la Justicia al economista.

"El grupo @AmericaTV me nombra a mí solo para fantochadas y no habla de lo verdadero, que es el embargo de la Justicia a Martín Redrado por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza @intrusos", expresó.

"Sus propios periodistas me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio. Espero que @flordelav, que se que es muy defensora de los derechos de las mujeres, me llame", agregó.

Ante las repercusiones de sus dichos, este jueves, Flor de la V arrancó su programa respondiendo a la mediática. "Me quiero detener en una polémica que me tiene involucrada", comenzó expresando la ex vedette.

"Está diciendo que está censurada en este programa, que espera un llamado mío. No tengo tu teléfono. No tenemos una amistad. Así que no siento que te tenga que llamar", sostuvo.

Luego, Flor mencionó que el enojo de Salazar nace porque en la emisión del pasado miércoles hablaron del casamiento de Redrado. "Lo del casamiento de Redrado fue como una perlita, al final. Y vos alimentas toda esa novela porque se está casando en Italia y vos estás casualmente en Italia", afirmó.

"Durante muchos años no hablabas. Ahora, de golpe, siento que querés utilizar a los medios para dar tu testimonio. Ayer el protagonista era él. Así que te voy a agradecer que no nos digas lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y acá tenés las puertas abiertas cuando quieras", sentenció.

Como era de esperarse, la respuesta de Luli no tardó en llegar. "Querida @Flordelav "defensora de los derechos de las mujeres" te vi hacer programas enteros sobre la cuota alimentaria de Londra, De De Paul, pero no te vi hacer nunca el tema de Redrado embargado por la justicia, por incumplir cuota alimentaria de una menor, ni a todo tu canal", arrancó en un primer tuit.

"Te aclaro que ayer vos solita muy irónica “ la defensora de los derechos de las mujeres” saliste a nombrarme y a decir “quisiera hablar con luli”. Hacete cargo. No solo tu productora hizo silencio sobre mi censura con el tema, sino que a tus propios cronistas les bajan mis notas", prosiguió contundente.

"Y te recuerdo por si te falla la memoria que se ve que si, por que ni te acordás lo que dijiste ayer. Que vos fuiste la primera que contaste que te dejaron sola como mujer. “ Ellas son sororas con quien quieren” por el colectivo. Vos haces exactamente lo mismo!!!", exclamó.