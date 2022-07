El descargo de Camila Homs tras el exabrupto de su padre contra Rodrigo de Paul

En medio de los rumores que indican que Rodrigo de Paul podría quedar fuera del Mundial de no resolver su conflicto legal con Camila Homs, el padre de la modelo con un programa radial y deslizó un sincero exabrupto contra el futbolista.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente pero no le deseo el mal. Son chicos. Rodrigo no es un mal chico, sí es un pelo..., pero no es mal chico, esa es la realidad. Hay cosas internas de familia, pero bueno, nunca le voy a desear el mal. Me hizo enojar la otra vuelta pero ya pasó, todo bien”, expresó Horacio, el papá de Camila Homs en diálogo con Gente Radiovisión.

Por su parte, la modelo habló sobre la versión de que Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial. “Ojalá que se solucione todo cuanto antes. Sé que ir al Mundial es algo que él anhela un montón pero yo sé lo que pido, lo que considero que me pertenece. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y cerrar este tema cuanto antes porque es algo que no le hace bien mentalmente a ninguno de los dos”, dijo Camila Homs en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

De todas formas, ella se encargó de remarcar que tiene un afecto por Rodrigo de Paul. “Lo quiero, es el padre de mis hijos y nunca le desearía el mal ni le querría hacer daño. No quisiera que deje de hacer algo que para él es un montón y sueña con eso, pero bueno, ojalá las cosas puedan arreglarse antes”, remarcó Homs.

A su vez, la modelo se refirió a los dichos de su padre sobre De Paul y se sinceró: “Cualquier padre cuando ve que un hijo no está pasando un buen momento por culpa de otra persona se la agarra con esa persona. Pero como siempre digo, yo hablo por mí, por mis dichos y mis actos y no por lo que pueda llegar a decir mi entorno”.

Por último, Camila Homs aclaró que por el momento no sabe si asistirá al Mundial con los hijos que tuvo con Rodrigo de Paul.