Cinthia Fernández explicó por qué no se banca a De Paul: "Se fue con una mina y su mujer estaba..."

Si hay algo que describe a Cinthia Fernández es que no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión. Habiendo tenido una muy mala experiencia con el padre de sus hijas, Matías Defederico, no tiene problemas en decir lo que piensa de los hombres que dejan a sus parejas en situaciones un tanto polémicas, como es el caso de Rodrigo De Paul.

Desde que se conoció que el futbolista de la Selección Argentina se separó de Camila Homs y comenzó una historia de amor con Tini Stoessel, no se habla de otra cosa. Parece que el tema siempre encuentra una manera de perdurar en la agenda de los medios, sea por las inconsistencias en las fechas, por los conflictos legales de la expareja, o por alguna declaración de sus protagonistas.

En esta ocasión y en diálogo con Intrusos (América TV), Cinthia Fernández volvió a cuestionar a Rodrigo De Paul y dijo todo lo que piensa de él: "El tipo se fue con una mina y encima fue recontra desprolijo. Estaba su mujer embarazada, la citaba a la que hoy es su novia a otra parte del estadio. Es vergonzoso lo que hizo, es vergonzoso cómo se manejó”.

Además, como suele hacer desde que comenzó esta historia, la panelista de Momento D defendió a Camila Homs, luego de ser criticada por la suma de dinero que pide en la contienda legal que lleva con el mediocampista: "Tampoco hay que caerle a Camila, porque escuché barbaridades sorbe la cuota alimentaria y por la compensación económica. Si se terminó la relación, la mujer está hace un montón de años. Porque es típica de los jugadores que no se casan, o tienen cosas en negro, y después las conflictivas somos nosotras”.

Pero eso no fue todo, Cinthia Fernández siempre encuentra la manera de generar polémica y parte de sus declaraciones no fueron muy bien tomadas por el público en general, ya que celebró si De Paul se llega a perder el Mundial. Lo cierto es que el joven de 28 años es una de las grandes estrellas y promesas de la Selección Argentina y hay mucha confianza en su desempeño.

"Celebro que, si hay una persona que no cumple la cuota alimentaria, o no está cumpliendo, que la FIFA no lo deje jugar. Me parece ejemplar. No todas las mujeres corren con esa misma suerte, pero creo que es espectacular todo lo que se haga por empezar a cumplir esa parte tan importante que es la comida, los derechos de los nenes”, expresó la bailarina.

Haciendo eco de su mala experiencia con el padre de Bella, Charis y Francesca, sumó: "Siempre somos las mujeres las molestas que estamos en el papel de reclamar los derechos de nuestros hijos, o que somos vividoras, o que nos queremos salvar".