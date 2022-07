Juana Viale confesó cuál es su estado de ánimo: "Estoy re enojada"

Ya superada la mitad del año continúa siendo una incógnita lo que sucederá con el futuro de Mirtha Legrand en televisión, y en consecuencia, también con el futuro de Juana Viale, quien reemplazó a su abuela durante la pandemia.



Mirtha Legrand no logró llegar a un acuerdo con las autoridades de El Trece para continuar con el vínculo y hoy poco se sabe sobre la continuidad de la diva de los almuerzos en la pantalla chica.





Esta situación, lógicamente, también afecta a Juana Viale, quien había sido la conductora del programa, tanto los sábados por la noche como los domingos al mediodía. Ahora, su futuro laboral, depende de su abuela.



Hace unos días, Juana es noticia luego de que se viralizara un recorte de un video en el que se expresa en cuanto a cómo está su ánimo hoy en día, aunque sin hacer demasiada referencia a los motivos.



“Estoy re hinchada las bolas, perdón. Estoy enojada. No, no, no estoy enojada, estoy… No puedo creer que sigamos en este estado, pero bueno”, expresó Juana Viale en un vivo de Instagram, al mismo momento que dio a entender los extraños movimientos que hace en la cama con su novio.



Resulta que hace unas semanas, Juana había anunciado que, a raíz de la ausencia en televisión, volvería a estar más presente en las redes sociales para interactuar como mayor frecuencia con sus seguidores.





“Les quería contar que, no sé si se dieron cuenta, hace mucho tiempo estoy como medio desconectada de las redes. Entonces, estoy pensando que voy a volver a las redes y a ponerme a interactuar con todos ustedes”, había avisado.



“Estoy un poco desaparecida, porque, nada, hijos, vida y esas cosas. Y soy muy despelotada. Pero me voy a proponer como objetivo volver a estar en las redes, volver a estar con ustedes, volver a compartir”, comentó.