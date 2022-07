La psicóloga de Jorge Rial contó por qué cambió la relación con su hija Morena

Jorge Rial atraviesa un momento de su vida en donde deja las discordias de lado y prefiere llevar la cotidianidad con más calma. Mientras disfruta de su nieto, su psicóloga le contó cual es el motivo por el cual su relación con su hija Morena es tan especial.

Si bien el conductor es padre de Rocío también, fue More quien le generó varios dolores de cabeza, y con quien atravesó momentos muy duros en el ámbito privado, que luego terminaron saliendo a la luz.

La hija mayor de Jorge se convirtió en madre de Francesco Benicio hace tres años, y hace unos meses se confirmó que estaba nuevamente embarazada y que espera otro varón. Este será su segundo heredero, pero el primero con el cantante Maxi Bertorello.

El que está disfrutando mucho de estos momentos es Jorge, a quien se lo pudo ver en distintos posteos muy juguetón con su nieto. “Lastimosamente si… Soy muchísimo mejor abuelo porque cuando sos padre estás en una vorágine y cuando sos abuelo tenés la tranquilidad, el relax: me agarra con 60 años”, le dijo a Infobae.

En esa misma entrevista, el conductor de televisión y radio contó la gran labor que tiene Morena como madre, a pesar que por otro lado, su relación con ella siempre fue caótica.

Además, contó una intimidad en esa misma nota que le hicieron desde el portal, y habló sobre el análisis que hizo su psicóloga de por qué la relación entre ellos es tan especial. “Pero un día Diana, mi terapeuta, me dijo una frase que me cambió la cabeza: 'El objetivo de Morena en tu vida fue traerte a Fran'. Y me reconcilié con ella", afirmó.

Hoy en día, según confirmó Rial, lleva un lazo muy armónico y en paz con su hija, algo que parece haber tomado para la vida por lo que sucedió en las últimas horas con uno de sus grandes amigos del medio, y con el que estuvo mucho tiempo distanciado: Luís Ventura.

Tras el retorno de Luís a Intrusos este viernes, se encontraron a tomar un café, y Jorge pudo disculparse por errores del pasado.