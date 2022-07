Jorge Lanata arremetió contra los diputados que piden aumento salarial: "Andá y ganate el..."

Este martes en su programa radial, Jorge Lanata arremetió contra los diputados que piden aumento de su dieta. El conductor destacó que el trabajo de los legisladores es un servicio público y deslizó duras críticas sobre la solicitud de los funcionarios.

“La política es un servicio público, en mi opinión. Entonces el salario es lo último que tiene que interesar. ¿Por qué? Porque nadie te pidió que vayas ahí, nadie le pidió a ningún legislador que esté ahí. Ellos están ahí porque quisieron ellos y porque la gente los votó. Pero nadie les pidió”, explicó Jorge Lanata.

Luego, en un tono más cargado, el periodistat siguió: “Uy, pobre legislador, gana poco. Pegate un tiro, hermano. Si ganás poco, dejá de ser legislador y ponete a laburar. Cosa que también, a lo largo de su carrera, muy pocos han hecho. Porque cuando vos ves el currículum, siempre laburaron para el Estado”.

En tanto que sobre el largo historial de funcionarios en distintos cargos, Jorge Lanata disparó: “Estate ahí cuatro años y después volvé a la vida real. A la vida real, o sea, andá y ganate el mango en la calle. No es justo que una persona que laburó toda su p... vida hoy tenga que ganar 40 mil pesos, que es la mitad de la canasta básica del jubilado, que es 90. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del sueldo de los legisladores? Salgan a laburar, hermano. Y si no les gusta, consíganse un laburo en otro lado y renuncien, no pasa nada, ¿eh?”.

Jorge Lanata.

Además, Lanata compartió su indignación por las cifras que perciben algunos funcionarios. “¿En vez de 600 (mil pesos) van a ganar 400? Y bueno, quedate ahí con 400, me importa un c... “Que hagan lo que puedan, y si no que laburen en la vida privada. Aparte, otra cosa, quiero ver cómo les va en la vida privada. Quiero ver cómo les va, porque quiero ver si todos son tan p... en la vida privada como son en la vida pública”.

Jorge Lanata cargó también contra el discurso hipócrita de buena parte de la clase política al argumentar: “Esto de decir ajustémonos, pero nosotros no, ajústense ustedes. Bueno, no estaría mal que ellos se ajusten también".

A su vez, el conductor sostuvo que los funcionarios no deberían tener posibilidad de reelección. “Sinceramente, me provoca cero culpa, ¿por qué? Porque la política es un servicio público. Vos vas ahí a servir a los demás, entonces estás un tiempo. Yo, ustedes saben, no creo en la reelección. Para mí no tiene que haber reelección en ningún cargo, porque esa es la manera de renovar la política. Porque si no siempre están los viejos de siempre. Entonces, si la reelección desaparece, los tipos están ahí cuatro años. Es un sacrificio que vas a hacer cuatro años”, enfatizó Lanata.

Finalmente, el periodista concluyó: “Nadie te pidió que estés ahí. Nadie te pidió, entonces bancátela cuando estás ahí. Ganá lo que tengas que ganar, lo que se pueda ganar. Oh, pobre, van a ganar 4 gambas. Dejame de j...”.