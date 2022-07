Indio Solari anunció un nuevo show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron un nuevo show. El encargado de anunciarlo en sus redes sociales fue el Indio Solari. La banda tocará el próximo 13 de agosto en el Autódromo de La Pedrera, de la localidad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis.

Luego de una exitosa gira por España y los multitudinarios shows en el Estadio Único de La Plata a fines de 2021, el grupo conformado por Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Deborah Dixon, Luciana Palacios, Sergio Colombo, Miguel Angel Tallarita y Ramiro Lopez Naguil presentarán su nuevo show titulado "Rock and Roll".

Las puertas se abrirán a las 17 horas y el show comenzará a las 21. Las entradas ya están a la venta a $4.500 por la web de tuentrada.com.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El evento no tiene la opción de tickets electrónicos. Todas las entradas serán físicas y deberán ser retiradas por el titular en el punto de retiro que haya seleccionado.

Podes retirar tus entradas en las sucursales del Correo Argentino (con cargo de envío por compra), sino pe podrán retirar en el lugar donde hayas elegido en el proceso de compra:

SAN LUIS: Windnet, Av. Illa 81. Lun. a Sab. 9 a 18 hs (desde el 1/08 al 10/8)

VILLA MERCEDES: Sé Vos, Rafael Cortes 7. Lun. a Vie. 9:30 a 13 y 17 a 20 hs, Sab. 9 a 13 hs. (A partir del 8 de Agosto)

ROSARIO: La Daga, San Martín 876, Lun. a Vie. 10:30 a 18, Sab. 10:30 a 14 hs. (desde el 1/08 al 10/8)

LA PLATA: Jason, Calle 6 N°817 e/48 y 49.Lun. a Sab. 10 a 19 hs. (desde el 1/08 al 10/8)

CABA: TuEntrada.com, Viamonte 560 Local 6, Lun. a Vie. 10 a 15 hs. (A partir del 1° de Julio)

QUILMES: La Estaka, Rivadavia 334, Local 9, Lun. a Sab. 11:30 a 19 hs. (desde el 1/08 al 10/8)

CÓRDOBA: Octubre Rockería, 9 de Julio 150 Local 7 (Gal. Paseo del Sol) Lun. a Vie. 10 a 20, Sab. 10 a 14 hs

MENDOZA, Tarjeta Ultra, Mendoza. Lun. a Sab. 11 a 19 hs. (A partir del 1° de Agosto)

Una vez más, la presencia del Indio no estaba confirmada, pero apareció en pantallas gigantes con un look de gala para la presentación de dos nuevas canciones "Encuentro con un ángel amateur" y "Las ventajas de rezar solo". Recordemos que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tiene 73 años y hace más de cinco que lucha contra el mal de Parkinson.