Estefi Berardi contó cómo se ganó sus primeros pesos: "Vendíamos..."

Estefi Berardi es todo un personaje. Ya lo era antes de dar el salto a LAM, el programa de Angel de Brito en América. Con un modo desfachatado y algo de periodismo, la panelista se cree mil. ¡Y vive en su mundo!

De allí surgen las mil y una peleas y enfrentamientos con Yanina Latorre, su compañera en el ciclo que le cambió la cara al canal de Daniel Vila, el esposo de Pamela David. “Alguna vez se van a matar. Yanina no la tolera. La ve entre media bol… y mala mina. Por ahora se la banca y Angel controla todo”, dicen en los pasillos de América.

Con aires de diva, Berardi se animó en estas horas a jugar a las preguntas y respuestas en Instagram. Tiene una buena base de seguidores, claro. Pero también muchos críticos por el papel que realiza en ese programa y en el mañanero de Carmen Barbieri, en Ciudad Magazine.

Al igual que otros periodistas y famosos, Estefi abrió el juego y unos de usuarios le preguntó por los comienzos de su carrera y su juventud: "¿Alguna vez trabajaste de censista?", le mandaron con una placa de colores.

Y ella contó “todo”: "No. Pero de chica hacía velas con mis amigas del colegio y las salíamos a vender", sorprendió, y dijo que así se ganó sus primeros pesos, después de pelearse duro con Pía Shaw.

En otra oportunidad, Berardi contó lo mal que la pasó cuando se mudó a Buenos Aires: “Yo vivía en una pensión que salía 400 pesos, compartía con tres chicas más. Tengo una familia atrás que siempre estuvo, pero mis papás son muy de la escuela del sacrificio. Yo me vine con trabajo porque siempre di clases de danza, pero para vivir solo no te alcanza”.

“Eran todas chicas que como yo venían a estudiar, a encontrar su camino, después me pasé a una habitación de dos, y después me fui con unas chicas a un departamento. Comíamos en el piso, yo lo vivía feliz. No tenía miedo porque tenía mucho entusiasmo, pero me he metido en cada lado… Fui a un casting que me contactó por internet un yankee, que me hablaba en inglés y no entendía nada”, sorprendió.

“Llegué a entender que era para un programa de surf, menos mal que me acompañó mi amigo porque cuando abrimos la puerta era un monoambiente en el que se veía una cama, muy poco serio todo, ahí zafé y después cayó otra chica con el marido… el hombre nos empezó a contar el proyecto y cuando me vio empezó a putear en inglés porque era bajita. Nos terminamos yendo porque me puse nerviosa y empecé a levantar la voz”, finalizó.

Más tarde llegaría la etapa más conocida: Berardi se lució en Combate, donde se peleó feo con Mica Viciconte. Y, tras pasar mucho tiempo en el cable, firmó para LAM.