Yanina Latorre volvió a marcarle la cancha a Estefi Berardi: "Esta chica parece de..."

Con el desembarco de LAM a América, en marzo de 2022, llegó una nueva compañera al equipo de angelitas: Estefi Berardi. Joven y fresca, con menos experiencia que el resto de las mujeres que secundan a Ángel de Brito, la ex chica Combate de inmediato entendió que el mayor desafío iba a ser congeniar con Yanina Latorre.

Sin embargo, la pica Berardi/Latorre empezó a notarse desde el día uno y con el correr de los meses se convirtió en un paso de comedia en el magazine de espectáculos. Latorre no le perdona una a la morocha, que se hizo famosa en Mañanísima, y así lo deja ver en cada emisión.

Berardi, por su parte, no se queda atrás y suele pinchar a su compañera con comentarios y actitudes que la hacen estallar. “En serio, no te desubiques, flaca, porque ya me estás jodiendo. Hoy no es un día para joder, listo", le dijo Latorre con muy pocas pulgas hace unos días, cuando Estefi preguntó de más.

Y en la noche del 6 de julio, mientras hablaban de la separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul, a raíz de la tapa y las declaraciones que la rubia hizo en revista Caras, Yanina y Estefi volvieron a chocar por una actitud de la joven panelista que Yani no dejó pasar.

Todo empezó cuando en el piso hablaban de la casa que los Stoessel compraron en Cariló, que casualmente queda enfrente de la propiedad de la familia Homs. El picante dato dio pie a un debate en torno a la ubicación exacta del balneario, pero el tema pronto quedó atrás y pasaron a otra cosa.

Y mientras Nazarena Vélez y Yanina Latorre le contestaban a Ángel sobre si habían podido perdonar infidelidades, saltó Estefi, totalmente descolgada: “¡Chicos, Cariló es dentro del partido de Pinamar, aclaro!”.

“Me gusta que te quedaste en el tema anterior. ¿Lo googleaste?”, la pinchó el conductor, y Yanina la increpó, retándola: “Estamos debatiendo algo, Estefi. Una cosa es Pinamar y otra Cariló. ¡Es Cariló, no es Pinamar! No puede asumir nunca un error, Dios mío”.

“No, te corrijo, como vos. Está bueno reconocer…”, contestó Estefi. Y Yani remató, con pocas pulgas: “Estamos hablando de otra cosa y vos siempre volvés a lo anterior. Esta chica parece mi hijo de cinco años. ‘¿Te cuento algo de ayer de Locho?’ ¡Parece de cinco años!”.