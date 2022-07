El picante comentario de Cinthia Fernández sobre Martín Baclini, su ex

Cinthia Fernández se reencontró con su ex pareja Martín Baclini en la fiesta por el festejo de cumpleaños de Ángel de Brito, al que los dos fueron invitados por separado.



La presencia de la panelista de Momento D fue de pocos minutos, dado que en plena celebración comenzó a sentirse mal y prefirió retirarse a su casa para descansar.



No obstante, el breve tiempo que estuvo presente en la fiesta alcanzó para que los fotógrafos pudieran captar imágenes de Cinthia Fernández abrazada de manera muy cariñosa con Martín Baclini.





Fue el propio Ángel de Brito quien hizo públicas esas imágenes tomadas en su cumpleaños que retrataban el reencuentro entre la ex Angelita y Baclini. Y obviamente, aprovechó la ocasión para acotar algo.



“Pasaron cosas”, expresó un pícaro Ángel de Brito al mostrar la foto en la que se podía ver a la ex pareja fundiéndose en un sentido abrazo de reencuentro, como si todavía pasara algo entre ellos dos.



Al ver la historia de Instagram del conductor de LAM, Cinthia Fernández se tomó el tiempo de repostear la foto y de remarcar un curioso detalle que se puede observar en la imagen.





“Él cerro los ojitos. ¿Qué significa? Jajaja”, comentó, con picardía y humor, Cinthia Fernández a través de sus historias de Instagram, dejando en evidencia la buena onda que hay todavía con Martín Baclini.



Sobre su presencia en el cumpleaños de De Brito, Cinthia comentó: “Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir”.