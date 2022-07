El filoso mensaje de Nicole Neumann en medio de su enfrentamiento con Mica Viciconte

Nicole Neumann sorprendió a todos hace algunos días cuando habló sobre la posibilidad de convertirse en madre con Manu Urcera, en medio de los escándalos con Mica Viciconte y Fabián Cubero, ya que hace poco recibieron a Luca y alegró a la familia completa con su llegada.

“Sí. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor. Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada!", confesó.

Y agregó súper emocionada sobre su relación con el deportista : "Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte".

Fue entonces que también habló sobre la acusación que Luli Fernández tiró en su contra: "Fantasías inventadas… Lamentablemente, hay gente que le cuesta verlo a uno bien” ¿Por qué a la gente le cuesta tanto? En vez de que cada uno se ocupe de su vida y de última ponerse feliz cuando al otro le va bien".

Como si fuera poco, Nicole Neumann también se cruzó con Mica Viciconte. Y es que, la campeona de MasterChef Celebrity compartió un challenge con las hijas de la modelo y al parecer eso no le gustó mucho: "A mi no me enoja nada, siempre lo digo, mientras mis hijas sean felices yo estoy feliz. La vida es muy corta para enojarse por pavadas".

"Me voy a ir porque después empiezan a interpretar caras y gestos y no sé. Cada uno tiene su familia, su historia. Ya está", lanzó cuando intentaron consultarle sobre el tema. Pero la ex pareja de Fabián Cubero intentó no meterse en escándalos para evitar el daño a sus hijas.

Sin embargo, la polémica llegó cuando contó que no conocerá a Luca. Fue entonces que Mica lanzó: "Está bien, yo cuido a los míos". En medio de todo el escándalo, Nicole lanzó una picante frase: "Todas las cosas que salen de ti, regresan a ti. Así que no es necesario preocuparse por lo que vas a recibir, sino por lo que das".