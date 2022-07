Barby Franco contó qué hará con la ropa que ya no le entra por el embarazo de 4 meses

Sonríe, brilla y vuela. Barby Franco transita por el estadío más maravilloso, ese que buscó durante años y que la desveló durante cientos de noches, y ahora disfruta a pleno de este embarazo que se cristalizó en el seno de la pareja que compone con Fernando Burlando.

La ex azafata de Guido Kaczka salió a gritarle al mundo la novedad, impulsada por las emociones más indescriptibles que se apoderaron de su ser. De ese modo, la morocha se animó a divulgar a los cuatro vientos que atraviesa la gestación de un bebé.

Ya inmersa en el cuarto mes, Barby se mantiene muy activa con todo lo relacionado al embarazo, que se convirtió en el tema más importante de conversación en sus apariciones públicas y también en cada una de sus publicaciones en las redes sociales.

Justamente en su perfil de Instagram, Franco se animó a describir una decisión loable que tomó respecto a las variaciones de su cuerpo en este cuarto mes de gestación. Una idea muy interesante para ayudar a los demás y destinarle una utilidad a su indumentaria.

La pareja de Burlando saltó a su Instagram para revelar que llevará a cabo una movida interesante con mucha de la ropa que ya no le entra por la obvia razón de los cambios en su figura. De ese modo, se comunicó con sus millones de seguidores para construir un puente.

"No me entra ningún jean…¡Así que sale sorteo express!", posteó Barby. De esta manera activó la posibilidad de regalarle a sus followers varias de las prendas que no puede lucir, que han quedado en el placard por un tiempo considerable.

En ese feedback con internautas, la modelo recibió una consulta directa para conocer su estado actual: “¿Tuviste náuseas?”. Así describió: "Cero, la verdad (salvo las pérdidas) la estoy pasando bomba".

Por otra parte, Franco narró en el programa de Mariano Iúdica una anécdota divertida que experimentó con una casa de comidas rápidas. “Es tremendo. El otro día fui a un local con gorrito y todo, y cuando iba a pagar me dijeron: ‘No, pará Barby, te regalamos el combo’. Por la calle me están mimando un montón. Me está gustando el estado”, confesó.