La increíble historia de Ronnie Arias con las cenizas de la mamá de Fernando Peña

Ronnie Arias siempre dibuja momentos elocuentes, divertidos y atrayentes a partir de su cualidad para expresarse con naturalidad y sin medias tintas. En ese sentido, el periodista sorprendió al narrar una experiencia peculiar con Fernando Peña, en la que confundió las cenizas de la madre con droga.

El ahora coconductor de Perros de la calle visitó el piso de PH, el ciclo de Telefe que lidera Andy Kusnetzoff, y en ese contexto se animó a narrar sus vivencias con los excesos, lo que abrió las puertas a un episodio muy llamativo que ocurrió en la intimidad de la casa del actor.

Con el corazón en la mano y la honestidad como ladera, Ronnie explicó su lazo con situaciones peligrosas. “Pasé por muchas etapas de mi vida con los excesos pero siempre fui lo suficientemente inteligente, por decirlo de alguna manera, para correrme a tiempo y para darme cuenta de que tenía que parar”, contó.

En ese relato, Arias especificó el comportamiento que siempre pudo ejecutar con las drogas y una cierta capacidad para no profundizar en las adicciones. “Una vez un amigo me dijo ‘es que vos no sos adicto’. Yo le pregunté qué era y me respondió ‘vos probás’. Entonces conviví con esos excesos pero nunca me recosté ni me regodeé en uno”, exteriorizó.

Y en todo ese momento, Andy le trajo a colación una historia que transitó con Fernando, ese genial artista multifacético, con quien trabajó codo a codo durante años. Así, Ronnie narró: “Un día llegué a la casa de Fernando Peña y me dijo ‘elegime algo que tengo nota’. Entonces fui, me metí en el placard y vi una cajita”.

Hasta que llegó el punto cúlmine de ese episodio peculiar, dado que el periodista describió: “La abrí y vi un polvito marrón. Entonces lo probé y le dije ‘¿te estás dando con heroína?’. ‘¡No, pará, son las cenizas de mi madre!’”. Inmediatamente se produjo una reacción en cadena de los famosos en el piso.

Una divertida anécdota de Ronnie que grafica esos años movidos que caminó al lado de Fernando, y que provocó risas en la emisión de PH.