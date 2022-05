Acusan a Christophe Krywonis de maltratar a Ronnie Arias en Masterchef Uruguay: "Le dijo que..."

El fin del programa es entretener, como en la Argentina. Pero a veces las cosas se salen del carril correcto y se arman cruces que nadie espera ver en la tele, mucho más en un país tan tranquilo como es Uruguay.

Todo eso ocurrió en Masterchef Uruguay, donde Christophe Krywonis pasó un momento medio raro con el siempre genial Ronnie Arias del que todos hablan por estas horas y se convirtió en viral en la tele de ese país vecino.

Se sabe que Krywonis es uno de los chefs más reconocidos de nuestro país. Llegado desde Francia, el cocinero fue uno de los primeros jurados de Masterchef Argentina hace unos años y ahora estuvo invitado a la versión uruguaya del reality de cocina.

Allí, la semana pasada, le tocó juzgar a los participantes de ese país, entre los que está Ronnie Arias. Y, en pleno show, el conductor se quejó por un problema con su horno cuando Krywonis se acercó a ayudarlo a su estación.

Pero al comprobar que estaba todo en orden, la cosa terminó todo mal entre ellos. "¡Podes dejar de romper las pelotas que está bárbaro eso!", gritó el chef a Ronnie, quien lo miró muy asustado:"¡Pero no puedo! No me esta funcionando", le contestó.

"Si está funcionando. Está bárbaro eso. ¡No rompas las pelotas y haceme el pranile y listo!", cerró el jurado, con cara de pocos amigos y ante la mira incrédula de Arias, que ante la muerte de su hermana adoptó a su sobrino.

El chef continuó enojado con Ronnie y siguió insultándolo: "Tengo ganas de estrangularte, de verdad. Estoy enojado...". Al ver que Ronnie no entendía por qué lo estaba tratando así, quien fuera muy amigo y algo más de Dolores Barreiro y ahora tiene novia, agregó:"Qué macana te habrás mandado te preguntas en este momento, ¿no?".

Al darle la devolución sobre su plato, Christophe se sacó al no ver manzana suficiente y golpeó la mesa: "Si sos tan artista y tan sensible como yo te conozco, ese postre no es Ronnie. Yo amo al artista, pero acá necesitaba ver a Ronnie el cocinero".

La situación se volvió rápidamente viral y en las redes acusaron a Christophe de maltrato por la forma en que se dirigió a Ronnie.