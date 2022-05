Christophe Krywonis contó que encontró novia a los 54 años: "Estoy muy..."

Desde hace unos años, uno de los chef más queridos de la Argentina estaba solo. El amor, por ahora, le era esquivo más allá de algún rumor de romance con Dolores Barreiro que fue desmentido por los días al poco tiempo.

Pero lo cierto es que ahora el amor golpeó a la puerta de Christophe Krywonis, quien atendió el "llamado" y no tuvo problemas de contárselo a todo el mundo con pelos y señales después de navegar por el mundo de Tinder, cómo él mismo confesó en su momento.

Hace unos días, la revista Paparazzi encontró a Krywonis en el barrio de Palermo y charló con el chef de su plano personal, y allí fue donde el francés lanzó su confesión que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

El cronista del medio le consultó: “Hablaste de Tinder hace un tiempo, queríamos saber si seguías incursionando, si seguías buscando pareja”. Y allí él se largó con su buena nueva: “No, ya estoy en pareja”. Un cambio grande para el muchacho, que tiene una hija de su primer matrimonio.

Allí fue cuando Christophe decidió cerrar el grifo y no dar muchos más detalles. Pero sí aclaró que no fue por “Tinder, no voy a decir más”. Aunque antes de retirarse ratificó que todo marcha viento en popa: “Estoy muy feliz, con muchas ganas de disfrutar”.

El afamado chef transita por vientos de cambio. Y ahora abrió su corazón de sobremanera: en el programa PH contó una increíble historia de su niñez y relató algo muy importante de la vida de Gerardo Rozín.

Allí también se lanzó a una cuestión muy sensible, su salud, y se comprometió a un exhaustivo tratamiento para bajar de peso, dado que llegó hasta los 135 kilos. Con mucha voluntad y ahínco logró desprenderse de más de treinta kilos.

En todo ese contexto, el francés también había probado suerte con las aplicaciones de citas, y durante el 2021 relató una experiencia adversa que le tocó navegar. “Me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió, era otra mina. La tipa puso otra foto y era otra chica”, describió.