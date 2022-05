Christophe Krywonis reveló cuál fue la última promesa que Gerardo Rozín le hizo hacer a su familia

Cada sábado desde que regresó PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, hay alguna figura argentina que da mucho de que hablar. Esta semana fue el turno de Christophe Krywonis.

Fue allí donde el afamado cocinero hizo fuertes revelaciones sobre su vida, tanto personal como sobre aquellas vivencias que le permitió el trabajo. Una de las que más impactó fue cuando reveló el verdadero motivo por el que abandonó a su familia cuando tenía 14 años.

"Prendí fuego mi casa", expresó. "Era hijo de divorciados, en un momento explote, me mandé una macana y terminé en un centro de delincuentes. Estuve tres semanas ahí internado hasta que llegó mi madrina de viaje y es la que me llevó a su casa y me sacó de este infierno”, reveló Christophe Krywonis.

Pero otro momento cumbre de aquella velada reveladora fue cuando el conductor le preguntó al chef sobre su relación con Gerardo Rozín, del que se conoce era muy amigo. Allí aseguró que su relación era más fuera de cámara que en cámara.

Seguido de eso, Christophe contó la última anécdota que le quedó de Rozín poco antes de su muerte, de la cual ya pasaron casi dos meses. El querido conductor y productor les hizo hacer una promesa muy particular a sus familiares.

“Él era de Central y toda su familia de Newell’s. Entonces hizo poner sobre el ataúd una bandera de Rosario Central y le hizo prometer a toda la familia de Newell’s besar el ataúd con la bandera arriba”, confió Krywonis entre risas. “¿Lo hicieron?", preguntó Andy y tanto el cocinero como Jesica Cirio, también presente en el programa, asintieron.

Esa misma noche, la compañera de Gerardo Rozín en La Peña de Morfi, que estaba a horas de su debut junto a Jey Mammon, también se refirió al productor y emocionó a todos al admitir cómo fue su proceso de despedida.

“Tuve la posibilidad de hablar con él en diciembre y durante todo el año lo acompañamos en toda esa situación. Realmente me preparó, me explicó y se despidió”, reveló Cirio y sumó: “Hablamos de cosas de la vida, que me las voy a guardar siempre para mí. Gerardo fue una persona que me guió mucho, fue como un hermano y amigo. Me preparó para lo que iba a pasar”.