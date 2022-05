La estremecedora revelación de Christophe Krywonis sobre su niñez que impactó a todos

Christophe Krywonis fue unos de los invitados de este sábado en PH, Podemos Hablar. Durante su participación en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, el chef reveló su dura historia de vida.

Fue durante la sección de "Punto de encuentro" cuando Krywonis contó los motivos por los cuales abandonó a su familia a los 14 años. "Prendí fuego mi casa", expresó angustiado."Era hijo de divorciados, en un momento explote, me mandé una macana y terminé en un centro de delincuentes. Estuve tres semanas ahí internado hasta que llegó mi madrina de viaje y es la que me llevó a su casa y me sacó de este infierno", expresó ante la sorpresa de todos.

Luego, aseguró que su papá nunca se hizo cargo de él: "Entendí que lo que hizo no fue de HDP sino de pobre hombre. Me encantaría que me llamara pero sé que no lo va a hacer", señaló. Sin embargo, Kusnetzoff le preguntó los motivos para abandonar su casa tan joven. "Prendí fuego mi casa", respondió sin vueltas. "Fue muy duro, no la pasé bien. Estaba muy solo. Yo quería irme con el fuego", indicó visiblemente movilizado.

"Mi mamá pensó que estaba quemándose la aspiradora y era mi habitación donde yo estaba encerrado. Vino mi abuelo que me cago a trompadas literal. Yo se lo perdoné. Estaba excedido con lo que había pasado", recordó.

"Fui a un correccional y mi madrina me sacó a las tres semanas y me llevó con ella. La cocina fue mi padre, mi salvación. Allí aprendí a ser recto, educado, a tener consciencia profesional. Es lo que me tocó. Ahora intento ser un buen padre y un buen abuelo", concluyó.