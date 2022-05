Ronnie Arias contó la emotiva historia de su 'sobrijo'

Tras pasar los meses de pandemia y cuarentena estricta en una nueva vida en Uruguay, Ronnie Arias regresó a los medios argentinos el año pasado para sumarse a El Gran premio de la cocina. Desde entonces, el periodista pasa su vida dividida entre los dos países.

Fue en plena pandemia también que el conductor sufrió un terrible golpe al perder a su hermana Silvina, de tan solo 56 años. Además, eso significó que él pasó a ocuparse de su sobrino.

”Tuvo un derrame cerebral, levantó su mano para sacarse una foto en los lagos del sur y nunca más lo recuperamos. Ella tenía 56 y mi sobrino 19”, contó Ronnie Arias hace algunos meses en diálogo con Implacables (El Nueve).

En aquel entonces también sumó un dato muy conmovedor: “Fue una hermosa historia que terminó con donación de órganos porque la vida sigue y es muy importante que todos tengan en cuenta que se puede seguir viviendo a través de la donación de órganos, ojos que pueden seguir viendo por los ojos de otras personas que nunca vieron”.

Ahora, invitado a Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play, volvió a referirse a ello y reveló la historia detrás de su 'sobrijo'. Contó que Silvina era maestra de arte de escuelas de barrios carenciados y que estaba en pareja con el profesor de educación física 28 años menor, con quien se encontraba de vacaciones en el momento del hecho.

Ronnie Arias contó cómo fue todo el proceso en el que su hermana estuvo un tiempo internada en coma en Bariloche hasta fallecer. También confió que Juan su sobrino no tenía padre, porque se había borrado hacía mucho tiempo y fue el adolescente quien le pidió vivir juntos.

El joven que acababa de perder a su madre le preguntó: “¿Y ahora quién va a ser mi familia?”. “Bueno, podés elegir. Podés ir con la abuela Mimi, con tus tías o con Pablo y conmigo”, le respondió el periodista ante tal pregunta. Ahí fue que el adolescente le dijo: “Lo que yo quisiera es vivir con Pablo y con vos”.

“Cuando me dijo eso me fui a negro, fue rarísimo. Porque aparte yo creo que siempre quise tener un hijo y no era una opción. Pablo era el que se quería casar y para mí no era una opción… Pero ahora tengo un heredero. Entonces le dije que sí”, reveló emocionado.

A mitad de esa misma noche, Ronnie Arias vio cómo se movía la araña del techo: “Nos quedamos mirándola, nos miramos y los dos pensamos que era mi hermana que estaba dando el okey”. Sin embargo, se río y contó que al otro día se enteraron que esa había habido un terremoto en San Juan.

“Ese día, en el almuerzo, Juan me dice yo no quiero ser su hijo, quiero ser su 'sobrijo'. Y acá estamos, construyendo un camino, a veces re difícil… Pero generando un amor y una responsabilidad diferente. Ahora vivimos juntos, compartimos cosas, nos hacemos regalos y se puede decir que mi hermana me dejó el regalo más hermoso que puede tener un ser humano”. cerró Ronnie Arias.