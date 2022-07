El pésimo momento que sufrió Amalia Granata: "Me quisieron estafar dos veces con..."

Amalia Granata es sin dudas una de las famosas con carácter más fuerte de toda la televisión argentina. Hace algunas semanas atrás la política se cruzó con nada más ni nada menos que L-Gante y su novia Támara Baez, quien no dudó en salir en defensa de su pareja y padre de su hija.

Todo comenzó cuando Amalia lanzó: "Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!".

Fue entonces que Granata finalizó muy picante: "Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia". A modo de burla, L-Gante decidió responderle bastante filoso mediante su cuenta de Instagram: "Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si se entera de que tengo como cinco".

"¡Nosotros nos cagamos de risa! Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición", comentó hace tiempo el cantante. Como si fuera poco, la famosa volvió a ser noticia por el mal momento que vivió en el quirófano hace semanas.

"Me hice todos los análisis prequirurgicos y me salió todo bien pero, en síntesis, cuando terminó la intervención no me podían despertar. Y yo les digo que sí escuchaba todo lo que estaba pasando, sentía los cachetazos que me daban, las corridas, pero no me podía despertar y no podía respirar. Me ponían la máscara con oxígeno y yo les quería decir que era peor pero no podía", relató.

Cuando todo parecía estar en paz en la vida de Amalia Granata, la famosa contó en Polino Auténtico el mal momento que padeció cuando la intentaron estafar: "Me quisieron estafar dos veces esta semana, les pido por favor que tengan cuidado con las llamadas telefónicas, porque están a full".

"Yo quise habilitar una tarjeta de crédito, llamé a un número que me había llegado por whatsapp, y me atendió un pibe, primero me pidió los datos del usuario de mi homebanking, después me mandaron un número al celular y ya ahí me dijo que le diera el pin que uso en el cajero", agregó.

Y finalizó: "Yo le dije que no le pensaba dar el pin del cajero y ahí se puso como en víctima, angustiado, diciendo que iba a perder el trabajo por mi culpa. Yo corté, llamé al banco y bueno, era cualquier número, no era de ellos, me dijeron que si le daba el pin me vaciaban la cuenta. Y unos días después, me escribió un conocido pidiéndome plata, pero resultó que no era sino que le habían robado los datos de los contactos y estaban haciendo esa maniobra. Así qué hay que estar muy alerta, por favor".