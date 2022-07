El filoso comentario de Wanda Nara que Camila Homs apoyó en redes: "No confundas una mujer libre con mujer..."

Camila Homs está envuelta en medio de una gran polémica por su escandalosa separación con Rodrigo de Paul. Hace algunas semanas atrás la reconocida modelo en una nota con la Revista CARAS se mostró muy picante al hablar sobre la relación con el jugador del Atlético de Madrid.

"Una, cuando está enamorada, es como que proyecta su futuro con lo que considera el amor de su vida. Soy re contra de creer en el amor. Soy re amorosa, de esas personas que no pueden estar solas. Cuando empecé la relación con Rodrigo yo era re chica, tenía 14 años… El tenía 16. Nos conocimos en Avellaneda y es como que crecimos juntos", comenzó.

Y agregó: "Todavía no puedo decir que pasé por todas las etapas, aunque siento que ya transité por un montón de estados. En un primer momento sentí decepción y angustia. Porque yo tenía un proyecto en mente, y pasa algo así y te preguntás: “¿Dónde quedó todo eso?”. Después esperás, porque suponés que a lo mejor se puede remontar".

"Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no. Soy de las que piensa: “Ya fue”. Y ya lo decidí. Estoy en otra etapa, me di cuenta de muchas cosas: la principal es lo que valgo como persona. Y sobretodo como mujer. Se muy bien qué cosas no volvería a permitir que pasen en mi vida. Hoy estoy segura de lo que busco y lo que quiero para mi futuro", continuó.

Y habló sobre la demanda millonaria contra Rodrigo de Paul: "No estoy reclamando nada que sienta que no me corresponda, pero los detalles los maneja mi abogado. La mayo ría de lo que se dice en los portales es mentira. Estoy reclamando lo que me corresponde después de 12 años de relación, de tanto tiempo que yo acompañé y sostuve".

"Es una compensación económica, además de la cuota alimentaria que le corresponde a mis hijos. No le quiero sacar nada que yo considere que no me corresponda. Tampoco le estoy pidiendo nada que él no me pueda dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente".

En medio del escándalo, Camila Homs se unió a Wanda Nara y dejó ver el fuerte palito que lanzó. Y es que, la blonda compartió una filosa frase: "No confundas mujer libre con mujer fácil. La primera elige. La segunda se conforma". Fue entonces que la ex de Rodrigo la apoyó con un like.