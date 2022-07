Cómo está Lía Salgado, a horas de convertirse en Angelita de LAM

Lía Salgado volverá a la televisión para formar parte del panel de LAM desde el próximo lunes en reemplazo de Yanina Latorre, que se tomará unas vacaciones. La periodista de 61 años vuelve a la pantalla luego de dos décadas.



Si bien hizo radio hasta el año 2019, su última aparición como conductora de un programa de televisión fue en el año 2003, cuando hizo un ciclo de entrevistas en Canal 7. Supo hacer historia como conductora de “Hablemos con Lía”.



En cuanto a su vida personal, siempre fue muy reservad. No obstante, alguna vez contó que se casó y que tuvo un hijo llamado Santiago; que luego se separó y que mantuvo una relación “sin convivencia. Asimismo, alguna vez habló de su salud, principalmente cuando tuvo que ser operada en dos ocasiones por cáncer de útero. Por esta razón, no volvió a tener hijos.





En una entrevista con La Nación, en el 2013, contó que tuvo un quiste sinovial, por el que también fue operada. “Me fui al Fleni, porque supuse que era algo nervioso. Para esa época ya me dolía tanto que no podía ni caminar. Ahí me hicieron un estudio y me encontraron un quiste sinovial”, reveló.



En reiteradas ocasiones, Lía manifestó su fuerte deseo por volver a la televisión, aunque ya en un rol diferente. Por ejemplo, le preguntaron si trabajaría en el Bailando. “Me podrían llamar para ser jurado, sería interesante preguntarles a los participantes por sus historias de vida”, explicó.



Cuando le preguntaron si regresaría con los talk shows, siempre aclaró del importante trabajo de producción que requieren. “La TV cambió mucho. Estaría bueno hacer algo relacionado con la solidaridad, en su momento me habían convocado para un proyecto de esa temática y dije que no. Venía de muchos años de Hablemos con Lía. Me agotaban las historias. Necesitaba descansar”, comentó Salgado.





En el 2021, cuando fue invitada a LAM, la conductora habló nuevamente de sus problemas de salud, sado que aún tiene la movilidad reducida y todavía presenta dificultades para poder caminar.



“Vengo jodida. Lo último fue que empecé a hacer mucho ejercicio para recuperarme del Covid, salí muy entusiasta y me lesionó el profesor sin darse cuenta. Me lesioné una pierna, entonces no camino un corno. Ando con la pierna lesionada. Espero ahora hacer una rehabilitación para poder caminar bien, por lo menos fortalecer los músculos y que no se cansen tanto”, contó.