Ángel de Brito vaticinó el conflicto con Mica Viciconte que se cocina en Ariel en su salsa: "Ese elenco termina..."

Ariel Rodríguez Palacios cumplió un mes en la pantalla de Telefe y Ariel en su salsa pisa firme en la grilla como uno de los programas más vistos. Pero no todo pinta tan brillante en su horizonte, porque Ángel de Brito prevé conflictos que se están “amasando” en su staff, puntualmente con Mica Viciconte.

“Yo te lo digo hoy, que no investigué nada, pero ese elenco termina mal”, sentenció De Brito, luego de que Pía Shaw contara en LAM los detalles del contrato de Romina Pereiro, que luego de varias semanas empezó en el ciclo del cocinero con una participación semanal y un recibimiento bastante desagradable de parte de su anfitrión.

¿Qué le da a pensar al conductor de América que la aparente armonía dentro del equipo de Rodríguez Palacios se va a agotar? “Ese cocinero es medio… apático, por decirlo de alguna manera… Hace chistes que no sé si a Mica le van a caer bien”, señaló sobre su colega.

Y Ángel se refirió al derrape al aire que protagonizó la nueva figura del canal de las pelotas al festejar el primer cumple mes. “Medio que los ninguneó a Mica y al pobre (Nico) Peralta”, dijo, y agregó: “El cocinero dijo ´gracias Telefe, bla, bla, bla, cuando me dijeron el elenco que iba a tener, y que iba a trabajar con ella…´, (Mica). “Dijo ‘no’, no sé qué, como que no quería trabajar con esa loca”.

Para De Brito, esas bromas con la ganadora de MasterChef Celebrity 3 no tienen buen futuro: “Ella “Dijo ‘ja, ja, ja’, pero sabés cómo es Mica, te tira un ‘ja, ja, ja’ y al otro día te tira una sartén por la cabeza. Chiste feo, no es chiste para el primer mes de programa”.

Y vaticinó, sumando un filoso consejo para Ariel Rodríguez Palacios: “El cocinero está abriendo unas puertas que no tendría que abrir. Le está canchereando a los colegas. Cocinero, no abras puertas que después no vas a poder cerrar”.

A la vez, Estefi Berardi agregó el dato de que Ariel no quería mujeres en su staff, y Ángel recordó el problema que tuvo en El Nueve con Geraldine Neumann, “que hablaba pestes de él”, y también con Noelia Marzol. “¡El cocinero está odiado!”, cerraron las angelitas.

¿Qué había dicho el hombre sobre Mica y que De Brito tomó como un claro ninguneo? “El equipo fue algo sorpresivo. Te dicen 'vas a estar con una chica. Se llama... ¿¡Cuál!? ¡Ni loco! ¡Nooooooooo!", comentó, picante. Y, después, en voz muy baja, concluyó: "Y bueno, resultó todo bien. Lo que toca, toca...".