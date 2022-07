Revelan por qué la China Suárez odia a David Bisbal y viceversa

La China Suárez siempre trata de terminar bien con sus ex. O al menos eso es lo que muestra para la prensa. Sin embargo, por estas horas, saltó un dato que muestra que no es “siempre”. Según se pudo ver en Intrusos, la China Suárez no quiere saber nada con David Bisbal, quien fuera su pareja en 2015.

Todo comenzó cuando rodaron juntos en video clip en 2014, en la ciudad de Buenos Aires. El flechazo, dicen, fue casi de inmediato. Ella estaba sola, sin hombres a la vista: había sido madre hace poco, ya que en 2014 también fue mamá de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.

Nadie tuvo bien en claro por qué La China cortó con el cantante español, pero aparecieron algunas especulaciones sobre las causas que llevaron al final de aquel noviazgo que supo ocupar espacios en revistas de la farándula tanto española como argentina.

En Intrusos, mientras hablaban de la nueva canción de Eugenia, Lo que dicen de mi, que algunos ven muy parecida a Flaca, el histórico tema de Andrés Calamaro, contaron que “terminó todo mal, y que ella tiene prohibido que le hablen de él”. ¿Para tanto? Eso parece…

“La China dijo que le gustaría una colaboración con Lali Espósito, más allá de que tienen una relación de amistad. Y también habló de sus ganas de hacer una colaboración con Alejandro Sanz, está proyectando a futuro. Y por qué no con su novio, Rusherking”, dijo Virginia Gallardo, una de las panelistas de Intrusos, después de ver el show que dieron.

Y allí Laura Ubfal metió el dedo en la llaga, a modo de provocación: “¿Y por qué no con David Bisbal que es su ex?”. Todos los integrantes de la mesa saltaron al unísuno: “Terminaron mal”. Y dejaron ver que la próxima semana tratarán el tema en cuestión.

“Bisbal pide que no le preguntan por ella directamente. En las notas que le hacen, está prohibido preguntarle por la China”, contó Nancy Duré, otra de las estrellas del staff de Florencia de la V, en las tardes de América. ¡Terminó todo mal, claro! Pero este dato también viene del lado de la China.

“Ella quiere vivir el hoy, y alejarse de las cosas que más le dolieron en la vida. Así que la cosa es mútua”, confirmaron.