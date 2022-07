Las fotos de Rusherking apoyando a la China Suárez en un importante momento

La China Suárez presentó en un evento su primer videoclip como cantante solista, y Rusherking la apoyó en ese importante momento laboral junto con amigos y colegas de la actriz que aistieron a un bar de Palermo.

La flamante pareja fue captada al ingresar al lugar donde se desarrolló la presentación. Rusherking lució un traje rosa, mientras que la China Suárez eligió un traje negro con remera blanca. Entre los invitados, se destacó la presencia de Ángela Torres, Brenda Asnicar y Fernán Mirás; entre otros.

Rusherking acompañó a la China Suárez a la presentación de su primer videoclip como solista. Foto: Gerardo Viercovich / LA NACION.

La letra de Lo que dicen de mí, la nueva canción de la China dice: “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”, letra que la artista habría escrito luego de estar involucrada en el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Hacia fines de mayo, Rusherking habló abiertamente sobre su romance con la China Suárez en PH: Podemos Hablar (Telefe). “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera... Estoy muy enamorado y muy bien”, reconoció el joven.

La China Suárez y Ruxherking. Foto: Gerardo Viercovich / LA NACION.Leyenda

En tanto que sobre, su acercamiento a la actriz Rusherking confesó en esa oportundiad: "Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme. No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

Rusherking y la China Suárez. Foto: Gerardo Viercovich / LA NACION.

Además, el popular cantante contó en el programa de Kusnetzoff cómo fue el recorrido de los primeros pasos con la China Suárez. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, contó.