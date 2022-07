El filoso dardo de Mica Viciconte a NIcole Neumann por no querer conocer al hijo que tuvo con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Nicole Neumann tienen un historial de cruces que parece no tener fin, y ahora, tras un lapso de tregua, la ex de Fabián Cubero aseguró que no quiere conocer a Luca, el hijo que tuvo con su actual pareja.

Recodemos que Neumann y Cubero protagonizaron una escandalosa separación que derivó en un sonado conflicto judicial. Luego, cuando Viciconte comenzó una relación con el exfutbolista, los conflictos estuvieron lejos de menguar.

En el medio quedaron las hijas que tuvieron Nicole Neumann y Fabián Cubero, que en más de una oportunidad han hablado maravillas de Mica Viciconte.

En una dirección contraria a lo que muchos pensaban, el nacimiento de Luca no produjo un acercamiento entre la modelo y la influencer, quienes siguen tirándose dardos cruzados en las redes sociales y algunas entrevistas. Además, Nicole dejó en claro que no tiene intenciones de conocer al bebé. “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, expresó categórica en un móvil de LAM (América).

Por su parte, Mica Viciconte le devolvió el gesto con un revés letal. “Nosotros hacemos la nuestra. Imaginate que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada, que hablen lo que quieran. Está bien, yo cuido a los míos. En su momento se ha dicho que yo maltrataba pero creo que tiempo acomoda a cada uno en su lugar y eso está bueno”, sentenció filosa en una clara alusión a Nicole Neumann.