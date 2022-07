El comentario letal de Nicole Neumann sobre la actualidad de Fabián Cubero: "Hay cosas que..."

No hay paz. La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no tiene arreglo. Ya pasaron cinco años desde que se dijeron adiós, pero la historia entre ellos sigue mal. Y sin miras de qué todo mejore.

Algunos creyeron que con la llegada de Luca Cubero, el primer hijo de Pororo y Mica Viciconte, la historia cambiaría, pero lo cierto es que los roces siguen tan latentes como siempre. ¡Y son de los dos lados, eh! Ninguno afloja…

Según se puso saber, la pelea ahora tiene que ver cómo se maneja con Allegra, Indiana y Sienna, las hijas de la pareja. “La tenecia es compartida. Y van y vienen de casa en casa. Eso a Nicole nunca le gustó porque quiere estar con sus hija, pero lo aceptó para firmar el divorcio”, contaron.

A pesar de haber empezado de nuevo en el amor con Manu Urcera, un millonario corredor de TC, Nicole no encuentra la paz. Y aprovecha cada ocación para pegarle al Poroto, apodo que ganó cuando jugaba en Vélez.

"¿Cómo están las cosas con tu ex? ¿Están mejor, igual?", le preguntaron en Intrusos. Y ella eligió sacarse de encima (¿de buena manera?) a Alejandro Guatti. "Te repito lo que siempre digo cuando me preguntan, no hablo más".

El muchacho de las mil horas en la tele no pudo con su genio e insistió y le consultó por algún cambio de cara al futuro con Cubero. Y Nicole fue terminal: "No, hay cosas que no cambian". ¡Palazo de la jurado de Los 8 escalones!

A la hora de hablar de Urcera, la cara de Nicole cambió: “Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor. Tengo ganas de todo”.

“Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada! Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte”, comentó Neumann.