La razón por la que Nicole Neumann no quiere saber nada con conocer a Luca Cubero: "Cada uno tiene..."

A pesar de que Nicole Neumann vive un presente muy feliz, su relación con Manu Urcera se consolida día a día y su presencia en Los 8 escalones del millón es tan valorada que logró un envidiable contrato que le permite viajar por el mundo frecuentemente, hay cosas que no cambian.

Nicole nunca pudo lograr una relación armónica con Fabián Cubero, su ex marido, con quien tuvo a Allegra, Indiana y Sienna. Desde que se separaron, todos fueron conflictos, y el infierno se complicó aún más cuando entró en escena Mica Viciconte.

Peleas legales y mediáticas, medidas cautelares, tire y afloje y palos continuos signaron los últimos años de esta ex pareja y su novia. Sin embargo, en mayo de este año sucedió un importante evento para las hijas de Nikita que se pensó que podría atemperar la guerra: nació Luca Cubero.

En cuanto llegó al mundo, las nenas de Nicole y Fabián se desvivieron por su hermanito y así lo dejan ver el ex futbolista en sus redes, donde comparte la felicidad familiar que se agrandó con la presencia del dulce bebito.

Si bien Nicole se enternece con la alegría de sus hijas, en todo este tiempo no conoció al bebé de su archienemiga. Y, al menos por ahora, no tiene el más mínimo interés en forzar la situación y encontrarse con el pequeño Luca.

Así lo dejó en claro en un móvil de LAM, cuando la interceptaron para preguntarle sobre un polémico video que Viciconte subió en los últimos días donde se la ve jugando bruto con las chicas con unas fajitas. De muy buen humor, la rubia dijo que todo estaba más que bien.

“No estoy enojada con nada, yo estoy disfrutando mi vida. Mientras mis hijas sean felices y estén bien… Yo estoy feliz con mi vida laboral y mi situación sentimental, no tengo nada por qué enojarme, la vida es corta para enojarse por pavadas”, aseguró, muy afable, como nunca se la vio.

Aprovechando ese buen humor, el notero se la jugó y deslizó: “Estaría bueno conocer un día a Luca, ¿no?”. Determinada a no decir nada sobre el tema, a la modelo le cambió la cara y se apuró a subirse al auto. “Ay, chicos, me voy, porque después empiezan a interpretar caras, dichos, basta…”, dijo.

Y ante la insistencia del cronista sobre el asunto, ella aclaró: “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”. Ya en el piso, Ángel de Brito sentenció: “No quiere saber nada con el Cuberito ni de casualidad, y me gusta que lo reconozca. Le chupa un huevo, no le importa nada, me gusta que no sea careta…”.