La declaración de amor de la China Suárez a Rusherking con un dardo a Benjamín Vicuña

La China Suárez lanzó una nueva canción y todo el mundo está hablando de ella. No fueron pocos los que la acusaron de plagio (¿no tiene algo de Flaca, la de Andrés Calamaro?), pero hoy el tema central está puesto en el dardo que le tiró a Benjamín Vicuña en el momento de los agradecimientos.

Sí, la nueva cantante fue muy crítica contra el galán chileno en esta nueva etapa y dejó ver que la onda hoy pasa por Rusherking, de quien no se separa ni "para ir al baño" y a quién le agradece cada paso que dan juntos en la incipiente relación.

En la noche del jueves, en un boliche de la Capital Federal, se pudo ver al mismo tiempo que en todo el mundo el video clip de la canción Lo Que Dicen de Mí. Y allí la China habló duro. Y todos vieron el palo para Benjamín Vicuña, su ex, con quien mantuvo una disputa por la casa que ella vive en un country de la zona norte.

“Gracias Rusher que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba, llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mí”, le dijo Eugenia a su novio, marcando un claro antes y después de su vida sentimental.

Y entre las buenas onda, la China tiró: “Gracias a mis incondicionales del día a día que se alegran en mis buenos momentos y me abrazan en los peores”, haciendo referencia a sus ex amigas, que se fueron de su lado en los días del Wandagate.

El que también fue parte de los elogios fue su hermano: “Gracias Agustín, que me enseña desde chiquita hacia dónde caminar y a mi mamá por haberme hecho creer siempre que lograría todo lo que me propusiera, gracias a todos por estar acá”, cerró la cantante ante las cámaras, que quisieron preguntar pero no pudieron las razones por las que se bajó del programa de Tinelli.