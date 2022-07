Guido Süller se quebró al contar por qué está peleado con su hermana Silvia: "Es una persona..."

Guido Süller reapareció para volver a hablar de su relación absolutamente rota con su hermana Silvia, a quien no ve y con quien no se habla hace ya varios años, y al referirse al tema no pudo ocultar su llanto.



En visita al programa “Re Despiertos”, Guido habló a corazón abierto sobre los conflictos familiares que vivió y cómo eso lo llevó a distanciarse para siempre de su hermana Silvia.





Visiblemente angustiado, Guido se refirió a los motivos por los cu8ales desde el fallecimiento de su madre, suceso de hace ya tres años, no volvió a verse las caras con Silvia, al mismo tiempo que reveló los motivos de la pelea.



Con profunda tristeza, el mediático confesó que siempre admiró a su hermana y la acompañó a todos lados, aunque en determinado momento, cuenta, advirtió que el amor que él sentía por ella no era recíproco. Ahí decidió alejarse.



“No aguantó la tele. Siento que le estoy invadiendo un lugar que era de ella. Me hizo de todo. Un montón de situaciones que hicieron que ya no pudiera más. La televisión me alejó de mi hermana”, comentó Guido.



Cuando le preguntar por la posibilidad de un acercamiento y una reconciliación con Silvia, Guido se emocionó al revelar todo lo que le brindó a su hermana y el cariño enorme que siempre le demostró, motivo por el cual deja abierta esa puerta para hacer las paces.





“Después de mi mamá, la persona que más quise fue Silvia. Yo agoté todos los recursos. Si hubiera un acercamiento de su parte, yo no lo rechazaría”, reconoció Guido Süller.



De acuerdo a lo confesado por el propio Guido, la pelea se fue tornando más irreparable con el tiempo y terminó definiendo a Silvia como “una persona destructiva” y que “se rehúsa a salir del círculo del dolor en el que se encuentra”.