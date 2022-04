La durísima guerra que armó Guido Süller contra Marta y Felipe Fort: "No los invitaría a mi restó porque..."

Guido Süller está feliz porque concretó su sueño de abrir su propio restaurante, que montó en la casa que diseñó él mismo en un barrio privado de Buenos Aires. Súper exclusivo y con reserva, el restó del mediático no es para todos, como lo dejó en claro, en diálogo con Implacables.

Por lo pronto, el hermano de Silvia señaló que ni Marta ni Felipe Fort serían bienvenidos en su casa, por motivos sensibles que no tuvo problema en explicar. La dura declaración se dio cuando la cronista del ciclo de El Nueve le preguntó si invitaría a Gabriel Rydz, su ex novio que “compartió” con el Comandante.

“Por supuesto que está invitado, pero no sé si Felipe Fort lo va a dejar porque están todo el día juntos, chicos. Desde que está con él, no me habló más”, acusó Guido. Y se despachó con una extraña teoría: “Espero que Gabriel no vea en Felipe a Ricardo joven, ¿no?”.

“No olvidemos que Ricardo tenía 20 años cuando lo conoció Gabriel Rydz, y él ahora tiene 60. Igual, estoy diciendo cualquier cosa, no lo tomen al pie de la letra”, siguió. “¿No tenés relación con Felipe y Martita?”, fue la pregunta desde el piso que lo llevó a hablar sin filtro de los hermanos de 18 años.

“Chicos, a mí no me gustó lo que pasó con Gustavo Martínez. Yo lo conocí de muchísimos años a Gustavo. Él se murió de tristeza, era la persona más infeliz y desgraciada del mundo. Se suicidó al lado de ellos”, dijo.

“Hay toda una historia muy pesada y bueno, no sé, capaz se me pase, pero a ellos yo no les intereso nada porque yo les dije que cuando cumplieran 19 años, la misma edad que tenía cuando conocí a Ricardo, les iba a dar todas las cosas que yo tengo de él”, agregó.

Guido dejó ver que quedó herido por un gesto de destrato de parte de los adolescentes: “Quería juntarme con ellos y contarles cómo era Ricardo a los 19, porque a esa edad, como era la época post militar, todos los que éramos gays fingíamos, y nadie se mostraba tal cuál es. Entonces al Ricardo de 19 años, sólo lo conozco yo”, reveló.

¿Y cómo reaccionaron los chicos cuando les propuso mostrarles sus tesoros retro? “Me mandaron a decir por una chica que les hace la prensa que no les interesaba en absoluto todas mis pertenencias, que me las meta en el traste”, terminó, sobre esta fuerte decepción.