Filtran una foto íntima de Ricardo Fort y Guido Süller: "Éramos terriblemente..."

En estos días, se filtró una foto de Ricardo Fort y Guido Süller que causó furor en las redes sociales. Los mediáticos fueron pareja en los años '80, y ahora salió a la luz una postal de su plena etapa de juventud.

Guido Süller dialogó con el portal Teleshow y se encargó de ratificar que dicha imagen, en la que aparece junto a Ricardo Fort, ambos disfrazados de egipcios, es real.

“No tengo el original de esa foto. Alguien me la mandó, le escribí a esa persona, pero no me contestó más. O me bloqueó o me dejó de seguir, eso me pareció rarísimo. Tiene que ser una persona de mi edad más o menos, de la edad de Ricardo”, detalló Süller.

Luego Guido agregó: “Yo me conozco mi cuerpo y el de Ricardo. Es auténtica y además la recuerdo perfectamente, porque era la segunda vez que nos disfrazábamos de egipcios. La primera vez nos disfrazamos con trajes diferentes, pero a él le molestó que yo mostraba demasiado, me arrancó el traje y nos peleamos, así que no pudimos ir. Y la segunda fiesta quedamos de acuerdo que íbamos a ir los dos iguales”.

“Me dio mucha emoción porque hay cosas en mi memoria que ya de a poquito se van borrando y de repente que aparezca esto, se me abrió un abanico. Me acuerdo jovencito, riéndonos, bailando, seduciendo a todo el mundo, alegres y llenos de esa libertad que había sido prohibida durante nuestra adolescencia. Fue muy emocionante verla, por eso traté de comunicarme con esta persona, que tenía cuenta privada y que no tenía foto. Pero debe ser alguien que estaba en la fiesta ese día”, explico Guido Süller.

Además, el mediático logró recordar el año en que la postal junto a Ricardo Fort fue captada. “Esto sucedió hace más de 30 años, en el ‘88. Los millonarios gays argentinos hacían fiestas e invitaban a chicos lindos, y nosotros éramos los chicos lindos. Pero no éramos prostitutos, éramos terriblemente seductores y queríamos que todos mueran por nosotros, pero en realidad éramos pareja, entonces jamás nos íbamos con nadie”.

Finalmente, Guido Süller reflexionó sobre el contexto de su romance con Ricardo Fort. “Veníamos de la época de los militares, que no se podía hacer nada, y de repente había como una alegría en los argentinos porque habíamos recuperado la democracia y una forma de festejarlo era disfrazándonos, pintándonos y poniéndonos cosas. Nosotros éramos jóvenes y lindos, por eso estamos semi desnudos, porque éramos el bocadito que todo el mundo se quería comer. Eran fiestas para homosexuales en casas privadas porque casi no había boliches gay, no estaban permitidos”.