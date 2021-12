Operaron de urgencia a Guido Süller y el mediático reveló la verdad sobre su difícil momento de salud

Guido Süller reveló a través de un video el difícil momento de salud que está atravesando. El mediático debió ser operado de urgencia de uno de sus ojos y tras el susto, ahora se encuentra en recuperación.

“Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan lo que yo pasé antes de esto. Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, declaró el hermano Guido Süller en diálogo con Teleshow, haciendo referencia a su paso por El gran premio de la cocina (El Trece).

Guido Süller atraviesa un difícil momento de salud.

Luego, el hermano de Silvia Süller confesó: " Un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así. Tenía el ojo arrugado por una membrana y la doctora me dijo que pocas veces vio una membrana tan grande que cubriera mi ojo”.

La práctica a la que fue sometido Guido Süller es una vitrectomía en uno de sus ojos, esta consiste en una técnica de microcirugía ocular que se utiliza para extraer el vítreo, el gel transparente que rellena la cavidad ocular, para tratar problemas en la retina.

“Es una operación muy compleja de los ojos, primero me hicieron uno y después me van a tener que hacer el otro”, comentó el actor en relación a su tratamiento, y a su vez agradeció el cuidado que está recibiendo por parte de los profesionales que lo atienden y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.