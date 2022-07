Ángel De Brito disparó contra Telefe: "La Voz no deja ir a..."

Con frecuencia, Ángel De Brito le posibilita a sus seguidores de Instagram que le realicen consultas y así, él despeja todo tipo de inquietudes. Ahora, una internauta lo increpó por el contenido que presenta en LAM y él no se quedó callado.

"La Voz es un programa de CALIDAD y, sin embargo, están empeñados en hablar sólo del Hotel", escribió una internauta haciendo referencia al poco lugar que se le da al reality de Telefe frente al de eltrece.

Ángel De Brito disparó contra La Voz Argentina, el reality de Telefe

"La Voz no deja ir a los invitados a otros lados. Cuando los dejan, ya no les interesan a nadie. Las veces que lo hablamos, no rindió", le respondió de forma contundente De Brito.

Hoy, La Voz Argentina es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. El ciclo conducido por Marley alcanza altos números de rating y no hay quien no hable de lo que sucede emisión tras emisión. En estos momentos, el programa se encuentra en la fase de "audiciones a ciegas".

Esto significa que tanto Ricardo Montaner, como La Sole, Lali y Mau y Ricky están en la búsqueda de los participantes que competirán en sus equipos. Varios de los que ya hicieron su presentación han sorprendido a los televidentes y a los coaches con sus maravillosas destrezas vocales y hay un muy buen nivel artístico en esta edición 2022.