Marina Calabró aconsejó a Ángel De Brito por su pase con Flor Peña

Pocas semanas atrás, Florencia Peña irrumpió nuevamente en la televisión argentina con un nuevo ciclo en América TV. Si bien todos creían que alcanzaría un altísimos rating, lo cierto es que, desde su estreno, la actriz y conductora tiene bajos números. En vistas de lo que ocurre, el canal tomó una decisión y determinó que LAM haría un pase con LPA.

Una de las que opinó sobre esto fue Marina Calabró quien, fiel a su estilo, no se calló nada. En Lanata sin filtro, señaló: "Implementaron la modalidad del pase con LAM, para ver si la ayudan un poco u potencian el prime time… para ver si Ángel le pasa audiencia".

Y continuó: "No le alcanzó, porque fue bajando y el pase… no lo debería decir así, pero lo voy a decir como me sale. Le hablo a la producción, para que ella no lo tome personal. Le hacen la deferencia de hacer el pase, un programa que le entrega cuatro puntos, que lo estrellan después a uno. Que lo hacen por vos y no por ellos, se quedan un rato más y te la reman... ¡Ponele un poco de alegría, onda, simpatía!".

Ángel De Brito

Luego, frente al micrófono, la periodista contó el consejo que le dio al conductor de LAM. "Yo le voy a confesar algo, Lanata, no debería hacer estas cosas y menos contarlas, pero le dije a Ángel que no le hiciera más", reconoció.

Por último, agregó: "Igual él va a hacer lo que se le de las ganas, por supuesto, él es más bueno que yo, porque yo no se lo haría más. LAM ayer hizo 3,4 y LPA 1,7 puntos, la mitad, que Implacables".