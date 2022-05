Qué dijo Marcela Tinayre después de escuchar las críticas de Marina Calabró

Una vez más, Marina Calabró hizo de las suyas con sus comentarios en el programa radial de Jorge Lanata. La panelista está acostumbrada a no guardarse nada delante del micrófono y muchas veces, sus dichos generan gran revuelo. Ahora, la periodista habló sobre la reciente vuelta de Marcela Tinayre a Las rubias, el ciclo de Canal Net y KZO que pone el foco en temas de la actualidad del país y el mundo del espectáculo.

Marina Calabró

Luego de escuchar las palabras de su colega, la hija de Mirtha Legrand le respondió frente a las cámaras. "Voy a hablar de la crítica de Marina Calabró. Pero antes, hoy Lanata dijo ‘la veo a Marcela Tinayre detrás de flores’, Jorge de mi corazón llegaron miles de flores. Quiero agradecer muy especialmente todos los comentarios que hicieron sobre nuestro primer programa en la radio", comenzó diciendo.

Y continuó: "La que se ocupa todo esto es la señora Marina Calabró, que dijo una frase que me sorprendió. ‘Ayer debutaron las chicas en Las Rubias. Marcela Tinayre que de esa familia, Legrand Tinayre Viale, es la que más me odia’. Marina ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde inventaste eso? y por qué decís eso. Yo no te odio, creo que ni a mi peor enemigo odio".

"No es exacto lo que estás diciendo. Si es un latiguillo, usalo, si queda bien pero no es verdad. Y quiero agradecerte, muy especialmente, nobleza obliga, los lindos comentarios que hiciste de nosotros. Y además, todo lo que fue una crítica tenés razón las observamos nosotros y las vamos a modificar", sumó.

Finalmente, le expresó: "¡Gracias por ocuparte de nosotras y no te odio!"