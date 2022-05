Marina Calabró no tuvo piedad con el nuevo programa de Pampita

A fines del año pasado, Paramount+ estrenó Siendo Pampita, el reality que muestra cómo es la vida de Carolina Ardohain. Tras dar a luz a la su beba, Ana García Moritán, la top model se prepara para la segunda temporada. Recientemente publicaron un adelanto de lo que se podrá ver el próximo 8 de junio.

“Esto es lo más lindo de la vida. Esto es el amor más maravilloso que existe. No hay nada más espectacular”, expresa la conductora en las imágenes que salieron a la luz y que ya están dando mucho de qué hablar.

Una de las que salió a opinar fue Marina Calabró. Acostumbrada a no callarse nada, no tuvo piedad con el nuevo programa de Pampita y fue contundente delante del micrófono en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.

"¡Vamos por más! Al principio, el ‘yeite’ era que estaba embarazada, y ahora ya le mandé, Lanata, las fotos de la pequeña retoña. No quiero condicionarlos, pero el trailer promocional es un poco taberre (berreta), porque está grabado como de un celular… Está bien que le quieren dar imagen de piberío…", comenzó diciendo en vivo.

Pampita

Acto seguido, sumó: "¡Chicos, son Paramount! Hagan superproducciones, no queremos ver más camarita en mano, celular. Marcelo está poniendo tres gambas verdes ¡Y ustedes con el celular grabando a la pequeña retoño! No, no sé si me va a gustar".