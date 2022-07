La violenta situación que Ximena Capristo vivió en el casting de Gran Hermano

Se podría decir que Ximena Capristo y Gustavo Conti lograron instalarse y hacer una carrera en los medios gracias a haber participado en Gran Hermano, en su segunda edición, en donde, de hecho, comenzaron su historia de amor.



No obstante, no todo son buenos recuerdos para ellos y así lo reveló Ximena Capristo en diálogo con Matías Martin, con quien sorprendió al revelar una situación violenta con una ex pareja en la previa a su ingreso al reality.





“Ahora veo imágenes del casting y me quiero morir. Pero fui re normal, fui yo. Antes había 0600 para anotarse y luego, cuando avanzabas, ibas a los estudios de Telefe en Martínez y llenabas un formulario. Cuando agarró el formulario la chica que seleccionaba tenía dos cajas y en una ponía todos los cv’s y la primera entrevista me pusieron en la otra caja. Y ahí dije: ‘Ya me eliminaron’, pero fue al revés”, contó Gustavo Conti.



Por su parte, Ximena recordó: “Yo hice dos horas y media de cola, más dos horas y media de viaje. Ya tenía 5 horas esperando a que me atendieran. Yo en esa época vivía en Avellaneda y me tocó en Martínez el casting. Cuando volví a casa, me dicen que me habían llamado y tenía que volver al otro día. Eran 250 mil personas las que se anotaron en 2011 para Gran Hermano 2”.



En ese momento, Clemente Cancela les preguntó si estaban en pareja antes de ingresar a la casa. “Yo me peleé un día antes”, contó Gustavo. En tanto que Ximena sorprendió con un testimonio que no había contado hasta el momento.



“Yo me había peleado un par de meses antes de ingresar. Pero el día que vinieron los del casting a grabar, porque ya me habían preseleccionado, me cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible que nunca conté”, recordó. “Te fajó, vamos a decir la verdad”, acotó Conti.





“En ese momento tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quién era yo, y demás. Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex, nunca lo conté, estaba con el micrófono y hubo un problemita”, continuó Ximena.



“Estaban todos con las cámaras en mi cuarto, pero esto pasó en la cocina. Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Escaló y hubo insulto, cachetazo”, agregó. Fue una cosa que quedó ahí y que decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil”, concluyó Capristo.