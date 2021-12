Desde la arena, Ximena Capristo encandiló con su gran hermosura

Ximena Capristo sigue conquistando a sus millones de seguidores no solo por sus tips de entrenamiento físico y de comida saludable, sino también por su impecable hermosura. Por su parte, su pareja Gustavo Conti reveló una de las tantas anécdotas que cosechó al trabajar como conserje de un hotel alojamiento.

“Entrabas con el auto a la habitación, la escalera al lado y entrabas. Prácticamente no veías a la gente. Y capas venía la mujer a preguntar si estaba tal auto o tal patente” indicó el esposo de Ximena.

En las últimas horas, Ximena Capristo publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza ante la cámara desde Playa del Carmen, México. La ex participante de Gran Hermano lució un bikini estampado. Además, la morocha complementó su look con su cabello recogido, grandes aretes y su rostro al natural sin una gota del maquillaje.

“El sonido maravilloso del mar, la playa y el sol me agitan el corazón e inspira mi imaginación a tal punto que trae alegría eterna a mi alma. Hoy no entrené, pero igual me dieron muchas ganas de desayunar mi batido preferido @ampkprotein que siempre me ayuda a mantenerme en forma aportando minerales quelatados que le hacen bien a mi piel, y pelo” fue el extenso y promocional texto que eligió Capristo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Gustavo Conti se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. Además, “La Negra” recibió decenas de mensajes de cariño y halago hacia su envidiable figura física y su look escogido, de parte de sus más fieles seguidores.

