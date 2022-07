La palabra de Mica Viciconte tras el tirante momento en vivo con Ariel Rodríguez Palacios

En pleno festejo por el primer mes al aire de Ariel en su salsa (Telefe), el conductor Ariel Rodríguez Palacios deslizó un tirante comentario sobre Mica Viciconte, quien se sumó al ciclo culinario.

Mientras se refería al grupo de trabajo con quien sale al aire, Ariel Rodríguez Palacios deslizó para sorpresa de Mica Viciconte: “El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!”. Pero también ironizó sobre Nicolás Peralta al decir: “Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”.

Tras el incómodo momento, Mica Viciconte dialogó con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez), y al referirse a Ariel Rodíguez Palacios comentó: “Hace que la cocina sea fácil y llega a toda la familia con la comida que se come en las casas: puchero, asado, carne al horno. Son comidas que yo hago en mi casa”.

Luego, cuando le preguntaron por su relación Ariel Rodríguez Palacios, Mica Viciconte expresó: “A veces me quieren armar un perfil... Yo soy una persona frontal, tengo mi carácter, pero de ahí a que tenga mala relación”.

En tanto que sobre el casting que hizo para ser parte de Ariel en su salsa, Mica detalló: “En un equipo tenés que tener química. Y la realidad es que fue una reunión súper linda, distendida. Todos por supuesto estábamos un poco tensos porque él es el conductor, nosotros no sabíamos cuándo teníamos que hablar y cuándo no, y después fue todo fluyendo. Tengo la mejor relación y creo que eso se transmite, por eso a veces digo, ‘¿por qué tienen ganas de ensuciarme?’”.

Finalmente, sobre su fama de conflictiva, Viciconte retrucó: “¿Por qué no llaman a Masterchef a preguntar, o a Incorrectas, donde trabajé con Moria, o al Bailando, el Cantando a ver cómo soy? Si fuera tan conflictiva no me llamarían”,