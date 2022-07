El gravísimo cargo que le hizo Mariana Nannis a Claudio Caniggia: "La madre se suicidó por culpa de él"

En LAM volvieron a hablar de la guerra entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia y en esta oportunidad tocaron un tema muy sensible: el suicidio de la madre del ex futbolista, situación por la culpo hubo y todavía hay acusaciones cruzadas.



En el programa que conduce Ángel de Brito pusieron al aire un audio en el que Nannis cuenta que no había vínculo entre Caniggia y su madre. “Siempre que la madre llamaba, hacía lo mismo. ‘No estoy, decile que no estoy’. Mi hermano atendía el teléfono. Le importaba un carajo de la madre”, dice la ex mujer del jugador.





“La madre lo llamaba y él no quería atender a su madre. Ahí tendría que haberlo dejado. Un tipo que no quiere atender a la madre, que no le importa un carajo la madre… Siempre la veía llorando y no le importaba nada. Cuando a un hombre no le importa la madre, nunca le van a importa la mujer y los hijos”, agrega Nannis en el mismo audio.



“A mí me echaron la culpa del suicidio de la madre. Ella se suicido por culpa de la familia de él, no por culpa mía. No sean hipócritas. O los argentinos no quieren ver las cosas”, agregó la madre de los hijos de Caniggia.



Ya en el piso de LAM, Yanina Latorre defendió a Mariana Nannis de las acusaciones de la familia de Caniggia y lanzó fuertes críticas hacia el ex futbolista por su manera de relacionarse con la familia.



“El audio es duro y cruel, convengamos que es en el ámbito privado. No es que lo mandó para que lo pasen en televisión”, dijo Yanina. “No tendría problemas en decirlo públicamente tampoco”, acotó Ángel de Brito.





“No sé si lo diría así, porque de hecho nunca lo dijo públicamente o habló suave. También es feo porque hace mucho tiempo le cargan a ella el suicidio, pero nadie se suicida por la mujer del hijo”, aclaró Yanina.



“Vos podés odiar a tu suegra y ella te odia a vos. Pero de ahí a que se suicide hay un trecho largo. Siempre hay un hijo que puede acercar posiciones o ver a la madre en detrimento de que se lleven mal entre ellas. Mariana no tiene nada que ver”, sostuvo la panelista.