Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia, destrozó a Mariana Nannis: "Me parece enfermo que..."

Lhoan alcanzó la fama por ser el polémico novio de Charlotte Caniggia. La relación del artista tropical con la hija de Mariana Nannis y el "Pájaro" Caniggia fue de lo más conflictiva. Estuvo cargada de escándalos, acusaciones de violencia e infidelidad.

Ya pasaron años desde que se separaron, y él en 2020 se mudó a Colombia, más precisamente a la ciudad de Medellín, donde rehizo su vida y oficializó su relación con otra persona. Por su parte, de la ex rubia se sabe que estaba en pareja con el empresario Roberto Storino, que la superaba en edad pero recientemente fue fotografiada acompañada de otro hombre.

Pero ahora parece que volvió la polémica. Mientras presentaba una entrevista exclusiva con el cantante, Rodrigo Lussich contó, en Socios del Espectáculo (El Trece), que Lhoan se operó la cara y cambió totalmente. En las imágenes que compartieron se puede ver cómo el cantante renovó su nariz.

“El quedó con un nuevo rostro precioso, que ya posó”, confió Lussich entre risas mientras daba pie a la nota en la que el artista apuntó contra Chalotte Caniggia y su familia. “Esta nota va a generar un alto rebote”, agregó el conductor.

Cuando el cronista le pregunta cómo está su situación con Charlotte, Lhoan asegura que nunca más la volvió a ver ni habló con ella. Sin embargo el periodista no se quedó con eso y siguió indagando sobre la relación que tuvo con la polémica familia.

“La madre desde el primer día no me quería. A mi una vez ella en altavoz me hizo escuchar a la mamá y decía que yo era un negro, que no se que. Vos no podés, sin conocer a alguien, porque vos te crees la ama, salir a bardear y a decir un montón de estupideces por cualquier cosa. Lo mismo está haciendo ahora con el Pájaro”, disparó Lhoan contra Mariana Nannis.

Además, el joven siguió dando su punto de vista e hizo una fuere sentencia sobre las declaraciones de la ex botinera contra el jugador de fútbol: “A mi me parece algo enfermizo, macabro. Como 'me ensaño con esta persona y hasta que no lo veo destruído no paro'”.

Por su lado, quien también habló con el mencionado programa fue Charlotte Caniggia. Cuando le preguntaron por Lhoan dijo: “De esas cosas no hablo, la verdad no me interesa. Estoy muy bien hoy en día y ya está. Para mí no hay que hablar del pasado, no me gusta”.